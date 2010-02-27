سرنوشت ریگی ، سرانجام فتنه گری

به طوریکه پس از گذشت چند روز از این عملیات غرورآفرین ، هیچ یک از این سرویس های اطلاعاتی و یا حتی دستگاه های دیپلماسی کشورهای غربی نتوانستند تحلیلی منطقی و اصولی داشته باشند. حتی رسانه های نظام سلطه که عمدتا در ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با سرویس های اطلاعاتی آن نظام می باشند نیز در سکوتی مرگبار فرو رفته اند و تنها رمقی که توانستند از خود نشان دهند بیان این واقعیت بود که عبدالمالک ریگی پس از دستگیری کمترین بها و ارزشی برای آنها ندارد و این مهره سوخته در محضر عدالت بدون پشتیبانی و حمایت حداقلی غرب رها شده است.

اما این حماسه امنیتی از جهاتی قابل بررسی و تبین می باشد که برای تمامی اشرار و فتنه گران با هر منطق و رویکردی قابل پند و عبرت است:

1- نظام سلطه نشان داد که میزان اهمیت و ارزش مهره هایش صرفا تا مرز توانمندی آنها در خیانت و جنایت می باشد و چنانچه به هر دلیلی( اعم از کارافتادگی ، تعاملات سیاسی و منافع اقتصادی آنها و یا بازداشت و دستگیری) به سرعت از درجه اعتبار ساقط می شوند و به یک مهره سوخته بی ارزش تبدیل شده و از وی تبری می جویند.

2- دستگیری ریگی نشان داد که بر خلاف تصور بدخواهان و دشمنان، در مناقشات داخلی اخیر نه تنها به اقتدار و هیمنه انقلاب اسلامی و نهادهای ذیصلاح قانونی هیچ لطمه و آسیبی نرسید بلکه این حوادث به عنوان فرصتی برای تقویت و تجهیز این نیروها برای مقابله با توطئه ها و فتنه های جدید تبدیل شده است.

3- ماجرای ریگی باردیگر اثبات کرد که جنایت محصول خیانت است و فتنه گری یکی از شقوق خیانت می باشد پس ضرورت دارد همه فریب خوردگان و کسانی که در دام فتنه گری گرفتار شده اند تا فرصت ها را از دست نداده اند و مانند ریگی و رجوی در باتلاق جنایت نیافتاده اند ، به آغوش مردم بازگردند و با تطهیر خود در اقیانوس زلال و پاک ملت ، دل در گرو دشمن نگذارند.

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نویسنده: روح الله جمعه ای کارشناس رسانه و استاد دانشگاه