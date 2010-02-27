دور جدید تمرینات تیم فوتسال جوانان ایران آغاز شد

مصطفی عمادی سرمربی تیم فوتسال تیم جوانان ایران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: از بیش از 300 بازیکن طی 8 مرحله تست و آزمایش به عمل آمد که از بین آنها 25 بازیکن انتخاب شده و از هفته گذشته در تمرینات تیم فوتسال جوانان ایران حاضر شدند.

وی با اشاره به اینکه تمرینات تیم فوتسال جوانان ایران تا روز 25 اسفندماه ادامه خواهد پیدا کرد افزود: از 14 فروردین دور جدید تمرینات تیم های فوتسال جوانان و امید آغاز خواهد شد.

در این اردو علاوه بر 25 بازیکن تیم جوانان 8 بازیکن از تیم امید هم حضور دارند و به این ترتیب استارت تیم امید ایران برای حضور در بازیهای آسیایی داخل سالن قدر زده خواهد شد.

وی در خصوص حضور "جوراندیرو" در تمرینات تیم جوانان ایران گفت: از آنجایی که این بازیکنان پایه تیم امید فوتبال ایران را تشکیل می دهند جوراندیرو برزیلی تمرینات این تیم را زیر نظر دارد و با ما همراهی می‌کند.

وی در پایان گفت: تیم فوتبال جوانان ایران اردیبهشت ماه سال آینده در زمان حضور تیم ملی فوتسال لیبی در ایران یک بازی دوستانه با این تیم برگزار خواهد کرد. این تنها بازی دوستانه ما است که تا به امروز قطعی شده است.