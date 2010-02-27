400 تن میوه شب عید در شهریار توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، احمد ربیع زاده ظهر شنبه در جلسه ستاد نوروزی شهرستان در جمع مسئولان کمیته ها اظهار داشت: به منظور اجرای هرچه مطلوبتر اقدامات برای سال جدید در شهرستان شهریار هشت کمیته نوروزی حمل و نقل و ترافیک شهری و محورهای مواصلاتی، امداد و نجات و حوادث غیرمترقبه، بهداشت و درمان، اسکان و رفاهی، رفاه و خدمات رسانی، کنترل و نظارت بر قیمتها، انتظامی و امنیتی، اطلاع رسانی و تبلیغات تشکیل، مسئولان هر کمیته مشخص و وظایف ابلاغ شده است.

وی افزود: به منظور رفاه حال شهروندان و کاهش قیمتها، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از 12 تا 27 اسفندماه جاری با 210 غرفه در شهرستان افتتاح می شود و شهروندان می توانند مایحتاج نوروز خود از جمله پوشاک، مواد غذایی، مرغ و گوشت را از این مراکز با درصدی تخفیف خریداری کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا شش پایگاه نظارت بر قیمتها در اماکن مختلف شهر مستقر شده تا بر فروش اجناس نظارت کافی صورت گیرد.

ربیع زاده بیان داشت: شهروندان در صورت هرگونه تخلف از سوی فروشندگان اعم از گران و کم فروشی می توانند مراتب را طی تماس با سامانه 124 به مسئولان اداره بازرگانی شهریار اطلاع دهند تا اسرع وقت رسیدگی شود.

سه مرکز در شهریار روزانه 200 مسافر را اسکان می دهد

فرماندار شهرستان شهریار عنوان کرد: به منظور رفاه حال مسافران چه توریستها و چه مسافران گذری در مجموع مقرر شد که دو مدرسه و یک مجتمع فرهنگی و ورزشی هلال احمر در میدان سپاه شهریار، محل اسکان مسافران نوروزی باشند.

وی ادامه داد: در مجموع این مراکز به طور متوسط روزانه به 200 نفر خدمات ارائه می دهد.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون مدارس مذکور به انواع تجهیزات اعم از گرمایشی، فرش و موکت و ... مجهز شدند.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.