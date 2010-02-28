به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب که برنده اولین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد و نامزد هشتمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری شد،‌ 15 داستان به چاپ رسیده ‌است که مانند دو مجموعه داستان دیگر این نویسنده "قدم بخیر مادر بزرگ من بود" و "عروس بید" با فضای وهم‌ آلود روستایی به نام میلک گره خورده‌است.

از عنوان داستانهای "اژدها کشان" می‌توان به نسترنه، دیو لنگه و کوکبه، گورچال، ملخهای میلک، تعارفی و آب میلک سنگین است اشاره کرد.

در داستان "شول و شیون" از این مجموعه می‌خوانیم: همین پارسال بود که همین مشدی اکبر پای همین درخت تادانه همین امامزاده، رو به پسر مشدی عباد که تیرکمان گرفته بود طرف سارها، هوار راه انداخت‌ "از زمین که بلن می‌شن،‌ امامزاده و غیر امامزاده (ره) تشخیص نمی‌دن." غلامرضا تیرکمان به دست، پشتش را کرد طرف مشدی اکبر جفت زد و از روی نعلدار ایوان امامزاده روی سنگ چین و به تاخت در رفت طرف باغستان...

کتاب " اژدها کشان" با شمارگان 2200 نسخه در 176 صفحه منتشر شده است.

