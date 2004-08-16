تعامل و همكاري با دولت از اصول كار مجلس هفتم است

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: مجلس هفتم معتقد است كه تضعيف دولت تضعيف نظام است . دولتي كه به نظام تعلق دارد هر دستگاهي كه عالما و عامدا دولت را تضعيف كند نظام را تضعيف كرده است و اين درباره دو قوه مقننه و قضاييه هم مصداق دارد.

حداد عادل تصريح كرد: مجلس هفتم معتقد است كه همكاري دولت و مجلس به سود دولت ، مجلس و مردم است و مردم از درگيري خسته شده اند و آستانه تحمل مردم و جامعه حدي دارد و عكس العمل نشان مي دهند.

وي افزود: مردم كاري به حزب، گروه ، چپ و راست ندارند بلكه همه ما را داخل در حكومت مي دانند و مشكلات خودشان را متعلق به همه ما مي دانند و به حساب همه مي گذارند.

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: مردم اگر از طريق رسانه ها به طور مستمر دعواي مسوولان را شاهد باشند مي گويند اينها آمده اند تا با يكديگر دعوا كنند و به فكر ما نيستند.

حداد عادل اظهار داشت: مجلس از چند سال اخير اين درس را گرفته كه برنامه اي براي دعوا طراحي نكند بلكه به فكر تعامل براي حل مشكلات مردم است و در پي آن مردم هم احساس آرامش مي كنند.

وي افزود: اگر مجلس با دولت همكاري كند در درجه اول به سود مردم است و به سود دولت است تا خدمات بيشتري ارايه كند به سود مجلس هم است و براي خدمات هر چه بيشتر موثر است.

وي خطاب به معاونان پارلماني گفت: شما نقش كليدي براي ايجاد ارتباط موثر بين مجلس و دولت داريد. با شناخت نمايندگان و ارتباط هر چه بيشتر براي حل مشكلات كمك و به مردم خدمت كنيد.

حداد عادل گفت: نماينده وامدار مردم است به خاطر رايي كه مردم به او داده اند و به همين خاطر مردم از نمايندگان انتظار دارند، همينكه مردم يك نفر را بشناسند و به او اعتماد كنند تا مشكلاتشان حل شود ، حتي اگر او مسوول نباشد اعتماد مردم به نظام تقويت مي شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود : ما از وزرا مي خواهيم كه به درخواست نمايندگان توجه كنند و در عين حال از نمايندگان خواسته ايم كه احساساتي نشوند و درخواستهاي منطقي داشته باشند و در اين ميان معاونان پارلماني واسطه تفهيم و تفاهم هستند و براي آنان بين مجلس هفتم و ششم نبايد فرق و تفاوتي باشد.

حداد عادل با برشمردن وظايف معاونان پارلماني گفت: ما براي برقرار ارتباط منظم بين مجلس و دولت سعي كرديم كه جدول ملاقات بين وزرا و نمايندگان تنظيم كنيم و لازم است معاونان پارلماني در تدوين و سپس اجرايي كردن آن با مجلس همكاري كنند.