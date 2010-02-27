به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در مراسم تجلیل از صادرات کنندگان برتر رتبه 2 در تهران با تاکید بر اینکه چاره ای جز کاهش قیمت تمام شده وجود ندارد، گفت: این یک شعار نیست بلکه باید در اولویتهای کاری تولید کنندگان و صادر کنندگان قرار گیرد، این در حالی است که در تئوری تجاری که سرلوحه وزارت بازرگانی ، صادرات از اولویت اول برخوردار است.

وزیر بازرگانی افزود: به طور قطع مسیر توسعه از صادرات می گذرد و اگر چه جایگزینی واردات یک استراتژی میانی بشمار می رود اما استراتژی نهایی نیست چرا که مرزهای صادراتی بسیار ضعیف شده و نمی توان دیوار بلند تعرفه ای را برای حمایت از کالاهای تولیدی احداث کرد.

وی تصریح کرد: باید اصل رقابت را در حوزه تجارت پذیرفت و قیمتها را واقعی کرد. برای این هدف به نظر می رسد هدفمند سازی یارانه ها بهترین راهکار است.

به گفته غضنفری نباید از فشارهای اولیه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ترسید، این در حالی است که وزارت بازرگانی پیشانی این حرکت است و ممکن است طرح استیضاح وزیر بعد از اجرای این قانون هر روز و هر روز در مجلس مطرح شود اما باید حقایق را پذیرفت و برای اهداف خود ایستادگی کرد.

وی گفت: باید پذیرفت فضای گلخانه ای تولید نتوانسته کشور را به جایی برساند و تنها بی انگیزه ای و عدم بهره وری ثمر دیگری نداشته است.

وزیر بازرگانی گفت: با بیان اینکه صادرت یک موضوع قوی مبنا است، افزود: باید صدای خود را به گوش دولت برسانیم و اگر عنوان می کنیم وظیفه دولت به سراغ تشکلها رفتن است، باید وظیفه تشکلها را نیز عنوان کنیم.

غضنفری با گلایه از عدم راه اندازی تشکلهای وارداتی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی مدتها است که خواستار تشکلهای وارداتی برای شناخت کالاهای غیرکیفی و کیفی توسط بخش خصوصی شده اما متاسفانه هیچ تشکل وارداتی تاکنون شکل نگرفته است.

وی فضای بعد از هدفمند سازی یارانه ها را فضای رقابت اصیل عنوان و تصریح کرد: در این میدان مردان و زنان رقابت جو طلب می شود ، ضمن اینکه صادرات و تولید جلوه های زیبای خود را بعد از هدفمند سازی یارانه ها نشان می دهد.

به گفته غضنفری بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تولید تحت فشار رانت و ویژه خواری جای خود را به فکر باز ، خلاقیت، مشتری گرایی و پرداختن به مصرف کنندگان می دهد.

وی افزود: مرحله گذار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیازمند همدلی، همراهی و همکاری است، ضمن اینکه باید توجه داشت برای رسیدن به بالای آن قله سرسبز و زیبای پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه باید نفس گیر و عرق‌ریزان راه را پیمود.

وزیر بازرگانی گفت: صادرکنندگان امروز گردهم آمده اند تا به وزارت بازرگانی و دولت دهم بگویند که تا آخر این مسیر همراه دولت خواهند بود و اگر کسی در میانه راه بخواهد برگردد به طور قطع با ضرر و زیان بسیاری مواجه خواهد شد چرا که پرداخت یارانه ها حد و حصر ندارد و تولید باید رقابتی شود.

وی افزود: وزارت بازرگانی در حوزه پیاده سازی هدفمند سازی یارانه ها دو حرف بیشتر ندارد و آن اینکه وزارت بازرگانی قصد ندارد در حوزه تولید مداخله کند و اگر تولید کننده ای دچار مشکل شد باید به وزارتخانه های تولیدی مراجعه نماید ولی اگر توانست کالای تولیدی خود را در فضای بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، تولید و روانه بازار کنند وزارت بازرگانی از او حمایت خواهد کرد.

غضنفری گفت: اما اگر واحد تولیدی درخواست کرد که تعرفه ها را بالا برید باید به او بگویم که این کار عملیاتی نیست. بنابراین باید نهضت کاهش قیمت تمام شده را از یک شعار به شعور تبدیل کرد و سیاست های اقتصاد کلان را نیز پشتیبان آن قرار داد.

وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه انسجام کافی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما در حال ورود به فضایی هستیم که هر آنچه در مورد رقابت طی 30 سال اخیر آموخته ایم را باید پیاده سازی کنیم و اجازه ندهیم عده ای ذهن ما را خراب و مسیر را مشوش جلوه دهند.

وی گفت: انتخاب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کاملا صحیح است و حتما تئوری تجاری ما آن روز نهایی می شود. این تئوری تجاری می گوید که تعرفه ها و واردات باید به گونه ای تعریف شود که در خدمت صادرات، تولید داخلی و مصرف کننده باشدو اگر کسی مصرف کننده را حذف کند به طور قطع راه در بازارهای صادراتی نخواهد داشت.