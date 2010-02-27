دو مجموعه امحاء زباله در داخل تهران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد پورمحمدسخا در مراسم آغاز بهره برداری از پروژه های جدید مدیریت پسماند شهر تهران با بیان این مطلب به برخی اقدامات انجام شده در چندسال اخیر در این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: از سال 84 تحول عظیمی در بخش ماشین آلات ایجاد شد و بیش از 70 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این سازمان صورت گرفت.

وی افزود: خطوط جدید کمپوست با پردازش سه هزار تن دیگر در تابستان بهره برداری می شود. همچنین تا یکسال و نیم دیگر شیرابه ایجاد شده از زباله ها، برای اراضی جنگل کاری قابل استفاده خواهد شد.

پورسخا اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پسماند شهر تهران را مورد تایید موسسات بین المللی عنوان کرد و افزود: زباله های تهران به مدت یکسال آنالیز فیزیکی و شیمیایی شد و بعد از شناخت ماهیت زباله تهران ، برنامه ریزی در مورد آن صورت گرفت.

وی توفیق در انجام تفکیک زباله و مدیریت پسماند را نیازمند توجه به مسایل حقوقی و فرهنگی دانست و ادامه داد : بیشترین انگیزه در این حوزه را بر مسایل اقتصادی قرار دادیم و خوشبختانه هم اکنون بیش از 50 درصد زباله خشک، تفکیک می شود.

مدیرعامل سازمان بازیافت ادامه داد: در تهران بیش از 350 شهرک مسکونی و تعداد قابل توجهی شهرک نظامی وجود دارد که طرح تولید کمپوست خانگی و سیستم تفکیک زباله را در تعدادی از این شهرک به صورت پایلوت انجام دادیم که موفقیت آمیزبود و هرچه سریعتر آن را اجرایی خواهیم کرد.

وی ارائه کارت اعتباری شارژی بانک سامان را از دیگر اقدامات سازمان بازیافت در مقابل ارائه پسماند خشک تفکیک شده نام برد و گفت: با شارژ شدن این کارت ها امکان پرداخت قبوض آب و برق وجود دارد و در آینده نزدیک امکان برداشت پول از این کارت ها نیز میسر خواهد شد.

پورسخا با بیان اینکه استفاده از کود شیمیایی طی سالیان، عناصر ارگانیک خاک کشور را تا 20 برابر از بین برده است یادآور شد : با همکاری متخصصیان باتجربه کمپوست مرغوب در مجتمع آرادکوه تولید می شود که استفاده از آن تا حدودی عناصر ارگانیک خاک را بازمی گرداند که بهترین جایگزین برای کودهای شیمیایی است و خسارت به محیط زیست را به حداقل خواهد رساند.

وی ادامه داد: در پردازش پسماند، خطوط جدیدی نیز ایجاد شده که بخش خصوصی هم در آن سرمایه گذاری کرده است همچنین با همکاری وزارت جهاد کشاورزی درحال تنظیم لایحه ای برای هدفمند کردن کودهای شیمیایی هستیم تا استفاده بیشتر از کمپوست را به اجرا برسانیم.

