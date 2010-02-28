به گزارش خبرنگارمهر، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مسعود مرادی به عنوان داور دیدار حساس و تعیین کننده گروه دوم مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا بین تیم های ملی فوتبال عمان و کویت انتخاب شد .

مسعود مرادی را در قضاوت این مسابقه رسول فروغی و محمد رضا ابوالفضلی همراهی خواهند کرد ضمن اینکه سعید بخشی زاده داور چهارم این مسابقه خواهد بود.

حساسیت دیدار برگشت دو تیم عمان و کویت از آن جهت است که تیم کویت با کسب نتیجه تساوی هم صعود خود را از این گروه قطعی خواهد کرد اما تیم عمان برای صعود نیاز به پیروزی در این دیدار دارد .

در این گروه صعود تیم استرالیا پیش از روز پایانی به جام ملتهای آسیا قطعی شده است.

حساسیت دیدار دو تیم عربی عمان و کویت که روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان برگزار خواهد شد مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر آن داشته تا علی بوسیم ناظر سرشناس اماراتی را برای نظارت کار داوری تیم داوران ایرانی انتخاب کند.

مسعود مرادی و تیم داوری کشورمان برای قضاوت دیدار تیم های ملی فوتبال عمان و کویت شامگاه یکشنبه از طریق دبی عازم مسقط پایتخت عمان خواهند شد .