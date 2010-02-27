الگوی جدید برای معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی اصغر یزدانی عصر شنبه در همایش تجلیل از معاونان پژوهشی و تربیت بدنی، مربیان پرورشی و مشاوران در بندر انزلی افزود: در این الگو که فعالیتهای پرورشی به 11 دسته تقسیم می شود بازیها، سرگرمیها، جشنوارهها، فعالیتهای فرهنگی و هنری مدارس گسترده و از حالت سنتی خارج می شود.

وی استعداد یابی و توانمند سازی دانش آموزان، مشاوره و مدد کاری، مراقبتهای بهداشتی و فعالیتهای ورزشی و تربیت بدنی را از اولویتهای کاری در الگوی جدید اعلام کرد.

معاون پرورشی و تربیت ‌بدنی وزارت آموزش و پرورش افزود: در برنامه پنج ساله توسعه امور پرورشی، ماموریتها، وظایف و تکالیفی برای معاونت پرورشی در نظر گرفته شده که لازمست برای تحقق آنها کوشش شود.

وی خاطرنشان کرد: نظام تعلیم و تربیت کشور 49 هزار معاون و مربی پرورشی دارد که به دانش‌ آموزان مدارس سراسر کشور خدمات فرهنگی و تربیتی ارائه می‌ دهند.

یزدانی همچنین با اعلام اینکه اعضای امور تربیتی، سربازان نظام فرهنگی هستند، یاد آور شد: با توجه به تهاجم فرهنگی و راه اندازی جنگ نرم از سوی دشمنان، فعالیت گسترده این معاونت بیش از پیش ضروری است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان گیلان نیز دراین همایش گفت: بعد از انقلاب که فرهنگ دینی روی کار آمد، دانش آموزان با فرهنگ اسلامی قرین شده اند.

ایوب نجف زاده با اعلام اینکه مقابله با جنگ نرم جزو مهمترین اصول است، افزود: معلمان و مربیان پرورشی می توانند با نفوذ در افکار جوانان و ایجاد یکپارچگی و وحدت، نقش به سزایی در مقابله با اثرات جنگ نرم داشته باشند.

وی همچنین به روز امور تربیتی و تربیت اسلامی اشاره کرد و افزود: امور تربیتی در آموزش و پرورش مسئله مهمی است زیرا دانش‌ آموزان در مدارس از طریق مربیان این نهاد آموزشهای لازم تربیتی و دینی را فرا می ‌گیرند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه ماهیت انقلاب اسلامی و صبغه الهی دارد و مسائل فرهنگی زیربنای انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: قرآن هدف از بعثت انبیای الهی را تزکیه و پرورش نفوس انسانها بیان کرده است و مربیان پرورشی در مدارس وارث این اهداف مقدس هستند.

نجف زاده نهاد مقدس امور تربیتی را شجره طیبه و صدقه جاریه شهیدان والامقام عرصه تعلیم و تربیت رجایی و باهنر دانست و یاد آورشد: مربیان امور تربیتی جهت تحقق بخشیدن به اهداف مقدس تعلیم و تربیت باید خود به صفت تقوا، معنویت و اخلاق حسنه آراسته باشند و در محل به انجام فرایض دینی از دیگران پیشقدم تر باشند چون تربیت پیش از آنکه جنبه علمی داشته باشد جنبه عملی دارد.

درادامه این مراسم از معاونان پرورشی، تربیت بدنی و مشاوران برتر تقدیربه عمل آمد.