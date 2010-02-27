مس رفسنجان با کمبود بازیکن مواجه است

اکبر زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم مس رفسنجان در فصل جاری لیگ دسته اول با مشکلات فراوانی مواجه شد اما با تمام مشکلات موجود بازیکنان مس رفسنجان در جام حذفی مقابل ابومسلم شایستگی خود را به اثبات رساندند.

وی عنوان کرد: با وجود شرکت مس رفسنجان در جام حذفی مهمترین مسئله برای مس رفسنجان کسب حداکثر امتیاز در بازیهای پیش رو در لیگ دسته اول و بقاء در لیگ دسته اول کشور است.

وی گفت: به دلیل مشکلات مالی بسیاری از بازیکنان اصلی می رفسنجان در ایام قبل از شروع لیگ برتر از تیم جدا شدند.

زبردست گفت: با توجه به پتانسیلهای بالای بازیکنان مس رفسنجان و همچنین حمایت تماشاگران رفسنجانی این تیم با تمام توان در ادامه لیگ حاضر می شود.

وی گفت: تمرکز تیم روی لیگ قرار دارد و به هیچ تیمی اجازه کسب امتیاز نخواهیم داد.