بارش باران در بیشتر نقاط کشور / ارتفاعات برف باران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس بررسی نقشه های همدیدی و آینده نگری سامانه بارشی هم اکنون در باند شمالی، جنوب و جنوب شرق کشور فعال است و سبب بارندگی، وزش باد و بارش برف در مناطق سردسیر و مرتفع شده است.

همچنین آخرین نقشه های پیش یابی بیانگر تضعیف موقتی سامانه بارشی در بخشهای غربی و جنوب غرب است، این سامانه روز یکشنبه در نوار شرقی کشور فعال بوده و به تدریج تا اواخر وقت این روز از مرزهای شرقی کشور خارج خواهد شد.

با این حال امروز شنبه بارش در جنوب استان فارس، کرمان، برخی نقاط دامنه های البرز شرقی و خراسان جنوبی و روز یکشبنه در شمال استان هرمزگان، جنوب کرمان و برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین در 24 ساعت اینده در جنورب غرب، جنوب و برخی مناطق غرب پدیده گرد و غبار پیش بینی می شود و خلیج فارس و دریای عمان در این مدت مواج خواهد بود.

پیش بینی می شود که با عبور تناوبی امواج لایه میانی جو از روی کشور تا اواخر هفته جاری در بیشتر نقاط کشور به تناوب بارش باران، وزش باد در نواحی جنوبی رعد و برق و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف رخ دهد.