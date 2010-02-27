دبیرخانه بنیاد هنر و تمدن شیعی در اردبیل آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بعد از ظهر شنبه در این مراسم استاندار اردبیل با بیان اینکه امواج مکتب اردبیل می تواند به خارج از مرزها صادر شود، گفت: ادبیات ایجاد شده برای تبیین و معرفی صحیح مکتب اردبیل، جایگاه خود را در بین اندیشمندان وعلاقه مندان به فرهنگ باز کرده است.

منصور حقیقت پور افزود: در تدوین مکتب اردبیل، شاخصهای مهمی نظیر عمران آب در دوره صفوی، معماری تاریخی، اندیشه سیاسی و... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ریشه مهندسی دوره صفوی در اردبیل شکل گرفته و بنا نهاده شده است، اضافه کرد: این مهم نباید در تدوین این مکتب به بوته فراموشی سپرده شود.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ثبت بنای حسینیه مجتهد اردبیل در فهرست آثار ملی کشور از پیگیریهای انجام یافته برای گشایش ردیف اعتباری برای مرمت این بنا و ایجاد موزه بزرگ صفویه در آن خبر داد.

وی خواستار مساعدت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور برای تسریع در تحقق این مهم شد.

حقیقت پور خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره شعر و خوشنویسی، برپایی نمایشگاه و انتشار فصلنامه از برنامه های آتی این بنیاد خواهد بود.