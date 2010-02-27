مشارکت بانکها در اتمام 150 پروژه نیمه ‌تمام قزوین

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین احمد عجم عصر شنبه در جلسه شورای بانکهای استان گفت: اتمام این 150 طرح صنعتی اولویت دار ضمن تسریع در توسعه اقتصادی استان، موجب ایجاد اشتغال قابل توجهی در استان خواهد شد.
وی افزود: در صورت هماهنگی لازم هر بانک عامل می تواند با پرداخت تسهیلات به چهار یا پنج طرح صنعتی به تکمیل این طرحهای مهم کمک کند تا زمینه رونق اقتصادی و پویایی صنعتی در استان قزوین فراهم شود.
استاندار قزوین بر جذب نقدینگی توسط بانکهای عامل استان هم تأکید کرد و گفت: جذب نقدینگی و افزایش آن از اولویتهای مهمی است که بانکها باید به آن توجه ویژه ای کنند.
عجم بر شناسایی راهکارهای افزایش میزان نقدینگی و سپرده گذاری در بانکها و حرکت در مسیر تحقق آن تاکید کرد.
استاندار قزوین روند حرکت در مسیر توسعه استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سیستم بانکی در بهبود این روند و تسریع آن تأثیر بسزایی دارد.
وی جذب سرمایهگذاری، پرداخت تسهیلات به کارهای مهم و اولویتدار استان، افزایش میزان سپردهگذاری و وصول مطالبات بانکها را از مهمترین و محوریترین برنامهها ذکر کرد و از مدیران بانکها خواست برای تحقق آن اهتمام ویژه کنند.
استاندار قزوین خطاب به مدیران بانکها خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مردم به وجه نقد در روزهای پایانی سال لازم است نسبت به تامین پول نقد مورد نیاز، افزایش ساعات کاری بانکها و فعال کردن شعب خودپرداز در روزهای آخر سال به خصوص در ایام نوروز اقدام مقتضی صورت گیرد.
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