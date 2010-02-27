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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۷

عجم خواستار شد:

مشارکت بانکها در اتمام 150 پروژه نیمه ‌تمام قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین از مدیران بانکهای عامل در استان خواست با پرداخت تسهیلات مورد نیاز طرحها برای تکمیل 150 طرح صنعتی نیمه تمام مشارکت جدی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین احمد عجم عصر شنبه در جلسه شورای بانک‌های استان گفت: اتمام این 150 طرح صنعتی  اولویت ‌دار ضمن تسریع در توسعه اقتصادی استان، موجب ایجاد اشتغال قابل توجهی در استان خواهد شد.

وی افزود: در صورت هماهنگی لازم هر بانک عامل می تواند با پرداخت تسهیلات به چهار یا پنج طرح صنعتی به تکمیل این طرحهای مهم  کمک کند تا زمینه رونق اقتصادی و پویایی صنعتی در استان قزوین  فراهم شود.
 
استاندار قزوین بر جذب نقدینگی توسط بانک‌های عامل استان هم تأکید کرد و گفت: جذب نقدینگی و افزایش آن از اولویت‌های مهمی است که بانک‌ها باید به آن توجه ویژه‌ ای کنند.
 
عجم بر شناسایی راهکارهای افزایش میزان نقدینگی و سپرده ‌گذاری در بانک‌ها و حرکت در مسیر تحقق آن تاکید کرد.

استاندار قزوین روند حرکت در مسیر توسعه استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سیستم بانکی در بهبود این روند و تسریع آن تأثیر بسزایی دارد.
 
وی جذب سرمایه‌گذاری، پرداخت تسهیلات به کارهای مهم و اولویت‌دار استان، افزایش میزان سپرده‌گذاری و وصول مطالبات بانک‌ها را از مهمترین و محوری‌ترین برنامه‌ها ذکر کرد و از مدیران بانک‌ها خواست برای تحقق آن اهتمام ویژه کنند.
 
استاندار قزوین خطاب به مدیران بانکها خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مردم به وجه نقد در روزهای پایانی سال لازم است نسبت به تامین پول نقد مورد نیاز، افزایش ساعات کاری بانکها و فعال کردن شعب خودپرداز در روزهای آخر سال به خصوص در ایام نوروز اقدام مقتضی صورت گیرد.

کد مطلب 1042349

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