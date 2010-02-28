بالا رفتن از 1900 پله برج میلاد با توپ ؛ آرزوهای جوان اسلامشهری

حتما قبل از برگزاری دربی های بزرگ کشور مانند استقلال و پرسپولیس مشاهده کرده اید که برنامه های متنوعی مانند تجلیل از مقام شامخ شهدا، بزرگان فوتبال، پرواز کبوترهای قرمز و آبی به آسمان برگزاری می شود. یکی از پر طرفدارترین برنامه های آغازین هر دربی حرکات نمایشی با توپ است که توسط افرادی حرفه ای و کارآزموده برگزار می شود. نمایشی که امروز به عنوان یک ورزش حرفه ای درآمده و در بسیاری از نقاط دنیا فدراسیون ویژه ای برای این رشته ورزشی ایجاد شده است که متاسفانه در ایران غیر از بی توجهی به این رشته جدید ورزشکاران این رشته نیز از هر گونه امکانات و تسهیلات مناسب برای تمرینات بی بهره است.



خبرگزاری مهر در پی انتشار خبر ثبت رکود گینس توسط هاتف ساریجانلو قهرمان حرکات ورزشی با توپ ایران که قصد دارد با نگه داشتن توپ روی سر خود از هزارو 900 پله برج میلاد بالا برود گفتگویی انجام داده که در ادامه می خوانید.

بالا رفتن از 1900 پله برج میلاد با توپ

هاتف ساریجالو قهرمان دو دوره حرکات نمایشی با توپ در ایران جوان 20 ساله ای از جنوبی ترین نقطه تهران است که هنوز در میان رسانه ها و مسئولین ورزشی چهره ای گمنام دارد که شاید 18 اردیبهشت سال 89 این چهره گمنام به چهره ای جهانی تبدیل شود. جوانی که توانسته است هزارو 900 پله برج میلاد تهران را در مدت زمان 25 دقیقه با توپ فوتبال بالا برود می خواهد این رکورد را با حضور مسئولان ثبت رکوردهای گینس انجام دهد.

هاتف ساریجالو در ابتدای این گفتگو با بیان اینکه مسئولین همیشه بازیها و حرکات ورزشی من را مورد تمسخر قرار می دادند گفت: در مدت چند سال ورزش حرفه ای حرکات نمایشی با توپ توانسته ام رکوردهایی همچون روپایی با توپ از میدان نماز اسلامشهر تا حرم امام خمینی(ره) به مسافت 23 کیلومتر در مدت زمان چهار ساعت، روپایی با توپ از حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد جمکران به مسافت 18 کیلومتر، حمل توپ روی پیشانی از ابتدا تا انتهای هزار و 900 پله برج میلاد در کمتر از 25 دقیقه را ثبت کنم ولی در پایان هر رکورد حتی یک بارهم مورد تقدیر حتی یک تبریک شفاهی قرار نگرفتم و مورد تمسخر مسئولین قرار داشتم.

وی از برگزاری برخی از رکوردهای کشوری برای حمایت از کاندیداهای انتخاباتی خبر داد و گفت: بسیاری از ستادهای انتخاباتی کاندیداها از من می خواستند تا به نام آن کاندیدا رکورد بزنم و پس از انجام این کار هیچ مبلغی به من نمی دادند.

روزی که گریه کردم

وقتی که زندگی هاتف ساریجالو را ورق می زنیم در می یابیم که چگونه جوان 20 ساله اسلامشهری با تمام مخالفتهای والدین و دوستان توانسته است موانع موجود در راه رسیدن به موفقیت را کنار بزند و تنها به هدف قهرمانی بیندیشد. هاتف در خصوص کشف استعدادش توسط مسئولین شهر می گوید: "آن زمان 16 سالم بود. دیگر می توانستم حرکات نمایشی ام را بدون خطا انجام دهم. یکروز که برای تمرین به ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر رفته بودم مشاهده کردم بسیاری از مسئولین و چهره های ورزشی حضور دارند من هم از فرصت استفاده کردم و با صدای بلند گفتم می خواهم با حرکات نمایشی با توپ رکورد بزنم؟ بعد از این گفته همه به من خندیدند و من گریه کردم. فریاد زدم به من نخندید من می توانم و بعد بیش از 15 دقیقه توپ را روی سرم نگه داشتم و همه مرا تشویق کردند. پس از آن روز به دعوت ورزشهای همگانی شهرداری در مراسم 22 بهمن اولین برنامه ام را در محل چادر ورزشهای همگانی اجرا کردم و از آن به بعد در بسیاری از هنر ورزشی من در مراسم مختلف استفاده می کردند.

دلقک مراسم شدم

هاتف ساریجالو قهرمان حرکات ورزشی با توپ در ایران و کاندیدای رکورد داران کتاب گینس با بغضی که در گلویش سنگینی می کرد گفت: در تمام این سالها من دلقک مراسم بودم. یعنی هر وقت در یک مراسم برنامه کم می آمد مرا با توپ فوتبالم به بالای سن می بردند و من هم نمایش اجرا می کردم. مردم تشویق می کردند و می خندیدند و فقط همین... حتی دریغ از یک تشکر خشک و خالی چه رسد به لوح تقدیر یا پرداخت پول. هاتف در طول چهار سال گذشته اکثــر برنامه های خود را رایگان اجرا کرده است در حالی که علاقه زیادی به بازی با توپ در برنامه های تبلیغاتی و سینما و تلویزیون دارد.

ایده ثبت رکورد در گینس از خودم است

هاتف ساریجالو در مورد ایده ثبت رکورد گینس گفت: در ابتدا ایده رکورد بالا رفتن از برج میلاد با توپ از من بود و در سالهای گذشته چند باری هم به مسئولین تربیت بدنی گفته بودم که در زمان افتتاح برج میلاد این کار انجام شود ولی هیچگونه توجهی نکردند تا اینکه در نمایشگاه ورزشهای همگانی شهرداری تهران از فرصت استفاده کردم و این پیشنهاد را به سردار آجرلو دادم و ایشان با هماهنگی با شرکت یادمان سازه برج میلاد قرار شد در برج تمرین کنم.

وی در ادامه افزود: تمریناتم چند ماهی طول کشید که آخرین آن 19 بهمن ماه امسال همراه با خبرنگاران انجام شد که در مدت زمان 25 دقیقه توپ را روی سرم نگاه داشته و هزار و 900 پله برج را بالا رفتم. در این مدت مکاتباتی نیز با شرکت "Red ball" و ثبت رکوردهای گینس با همکاری سازمان جوانان هلال احمر انجام شد تا اینکه بالاخره مقرر شد در تاریخ 18 اردیبشهت ماه سال 1389 این رکورد جهانی با حضور رسانه های داخلی و خارجی در برج میلاد انجام شود.

جایی برای تمرین ندارم

هاتف می گوید: من چند مشکل بزرگ دارم. اول اینکه باید به خدمت سربازی بروم و اگر در طول مدت خدمت این ورزش را انجام ندهم دیگر نمی توانم ادامه دهم. دومین مشکلم این است که باید برای تمرین از اسلامشهر با اتوبوس به نارمک تهران برای تمرین بروم که این مسافت زیاد و هزینه آن در وقت من تاثیر منفی دارد به راستی آیا می دانید چرا من نمی توانم در اسلامشهر خودمان تمرین کنم؟ جوابش بسیار آسان است اول اینکه در اسلامشهر هیچ مسئولی به من اهمیت نمی دهد و همه قصد استفاده ابزاری از من را دارند و دوم اینکه مکان مناسبی برای تمرینات در اختیار ندارم.