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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۸

محمدیان:

بسیج دانشجویی باید پیش از وقوع حادثه به صحنه بیاید

بسیج دانشجویی باید پیش از وقوع حادثه به صحنه بیاید

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: حضور آگاهانه بسیج دانشجویی در مواقع حساس امری طبیعی است اما باید ضروریات را پیش از وقوع احساس کرده و در میدان حاضر شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدیان عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران تاکید کرد: نقش بسیج به عنوان نیرویی که همواره در بحث های سیاسی برای دفاع از نظام سینه سپر کرده و بارها آزموده شده افتخارآمیز است.

وی افزود: بسیج دانشجویی نباید صرفا در عرصه سیاسی دانشگاه وارد شود چرا که هدف اصلی دانشگاه علم است و بسیج وقتی می تواند ریشه های خود را در اعماق دانشگاه نفوذ دهد که در بخشهای علمی و پژوهشی حرفی نو ارائه کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: انتظار ما از بسیج دانشجویی بیش از دیگر اقشار است و امروز در دانشگاهها به خیمه ای به نام بسیج دانشجویی نیاز داریم که عطر آن در فضای علمی احساس شود.

وی افزود: مستند سازی تاریخ 30 ساله بسیج و تاثیری که بر کشور گذاشته بر دوش خود بسیجیان است و باید در تحقیقات و پروژه های دانشجویی بر این مقوله و کارایی بسیج کار شود تا مبادا که در آینده تاریخ بسیج را کسانی بنویسند که خود هیچ از بسیج نمی دانند.

کد مطلب 1042354

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