به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمد لطفی نیاسر بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح ویژه برنامه‌های گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف پرداخت و گفت: نظر به گسترش برنامه‌های نمایشی و توجه روزافزون برنامه‌ریزان رادیو معارف به این قالب برنامه⁯سازی، برنامه‌ای با عنوان «‌رواق» در 9 قسمت 60 دقیقه‌ای تولید شده است که موضوع آن نقد تخصصی نمایش⁯های مذهبی در رادیو با حضور اساتید و کارشناسان نمایش مذهبی است.



وی ادامه داد: این برنامه که در آن به تاریخچه نمایش⁯های مذهبی جهان نیز اشاره می‌شود، در ایام نوروز از ساعت 22 و 45 دقیقه پخش خواهد شد.



حجت⁯الاسلام لطفی نیاسر برنامه دیگر این گروه را «دوستانه» ذکر کرد و افزود: این برنامه که از اول فروردین از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 9 صبح روی آنتن می‌رود، در قالب نمایش است و به موضوعاتی چون پرهیز از اسراف در میهمانی‌ها، صله رحم، ترویج نوع⁯دوستی و تحول و شکوفایی همراه با تحول در طبیعت می‌پردازد.



وی خاطرنشان کرد: گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف همچنین به موضوع نشاط معنوی و امید و پویایی در خانواده‌ها نیز توجه دارد و در همین راستا برنامه‌ای زنده با عنوان «‌بهارستان» را ‌تهیه و آماده پخش کرده است.



وی اضافه کرد: در این برنامه که با زمان 120 دقیقه هر روز از اول فروردین رأس ساعت 9 تا 11 صبح پخش می⁯شود، به ترویج آداب اسلامی و پندآموزی از بهار طبیعت اشاره می⁯شود.



حجت⁯الاسلام لطفی نیاسر با بیان اینکه ویژه برنامه تحویل سال با عنوان «صدای پای بهار» در روز 29 اسفندماه از ساعت 20 شروع و تا ساعت 23 ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در این برنامه پیام نوروزی مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری نیز پخش خواهد شد.



مدیر رادیو معارف بیان کرد: با توجه به ضرورت آگاهی مردم از جریانات و رخدادهای مهم کشور در سال 1388 و لزوم تبیین و بررسی آنها، گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف اقدام به تولید برنامه‌ای در 14 قسمت 15 دقیقه‌ای با عنوان «رویدادها» کرده است.



لطفی نیاسر گفت: این برنامه همه روزه از 29 اسفندماه تا 13 فروردین 89 رأس ساعت 14 و 30 دقیقه پخش خواهد شد.



وی از تهیه برنامه «بوستان» در گروه خبر و برنامه⁯های سیاسی رادیو معارف خبر داد و اظهار داشت: این برنامه به لحاظ موضوعی، در نوع خود منحصر به فرد است که در 14 قسمت 45 دقیقه‌ای آماده شده است‌ و به معرفی کارشناسان فعال در رادیو معارف و سوابق و تحصیلات آنها می⁯پردازد.



لطفی نیاسر گفت: علاقه⁯مندان می‌توانند این برنامه را همه روزه از تاریخ اول تا 14 فروردین ماه رأس ساعت 21 و 15 دقیقه شنونده باشند.



مدیر رادیو معارف در ادامه به برنامه⁯های گروه قرآن و حدیث این رادیو اشاره کرد و یادآور شد: این گروه برنامه⁯ای با عنوان «آیه⁯های آسمانی» در 10 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه و تدارک دیده است که به بررسی آیات آفرینش در قرآن و تفسیر و تشریح آنها می‌پردازد. زمان پخش این برنامه از اول تا 13 فروردین هر شب ساعت 22 است.



حجت⁯الاسلام لطفی‌نیاسر در ادامه به معرفی یکی دیگر از برنامه‌های ویژه رادیو معارف با عنوان «آیه⁯ها و نشانه⁯ها» در گروه قرآن و حدیث تهیه شده است، پرداخت و گفت: این برنامه زنده 60 دقیقه‌ای که از اول تا 14 فروردین رأس ساعت 16 تا 17 در اول و دوم فروردین و 18 تا 19 در سایر روزها روی آنتن خواهد رفت، با بهره‌گیری از پیام‌های معنوی بهار و عنایت ویژه به آیات نورانی قرآن کریم، بسیاری از موضوعات اجتماعی نظیر تعمیق روابط و افزایش همبستگی میان اقوام و اقشار جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد.



وی اضافه کرد: شعرخوانی نیز یکی از ویژه⁯برنامه رادیو معارف است.