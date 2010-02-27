به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد لطفی نیاسر بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح ویژه برنامههای گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف پرداخت و گفت: نظر به گسترش برنامههای نمایشی و توجه روزافزون برنامهریزان رادیو معارف به این قالب برنامهسازی، برنامهای با عنوان «رواق» در 9 قسمت 60 دقیقهای تولید شده است که موضوع آن نقد تخصصی نمایشهای مذهبی در رادیو با حضور اساتید و کارشناسان نمایش مذهبی است.
وی ادامه داد: این برنامه که در آن به تاریخچه نمایشهای مذهبی جهان نیز اشاره میشود، در ایام نوروز از ساعت 22 و 45 دقیقه پخش خواهد شد.
حجتالاسلام لطفی نیاسر برنامه دیگر این گروه را «دوستانه» ذکر کرد و افزود: این برنامه که از اول فروردین از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 9 صبح روی آنتن میرود، در قالب نمایش است و به موضوعاتی چون پرهیز از اسراف در میهمانیها، صله رحم، ترویج نوعدوستی و تحول و شکوفایی همراه با تحول در طبیعت میپردازد.
وی خاطرنشان کرد: گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف همچنین به موضوع نشاط معنوی و امید و پویایی در خانوادهها نیز توجه دارد و در همین راستا برنامهای زنده با عنوان «بهارستان» را تهیه و آماده پخش کرده است.
وی اضافه کرد: در این برنامه که با زمان 120 دقیقه هر روز از اول فروردین رأس ساعت 9 تا 11 صبح پخش میشود، به ترویج آداب اسلامی و پندآموزی از بهار طبیعت اشاره میشود.
حجتالاسلام لطفی نیاسر با بیان اینکه ویژه برنامه تحویل سال با عنوان «صدای پای بهار» در روز 29 اسفندماه از ساعت 20 شروع و تا ساعت 23 ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در این برنامه پیام نوروزی مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری نیز پخش خواهد شد.
مدیر رادیو معارف بیان کرد: با توجه به ضرورت آگاهی مردم از جریانات و رخدادهای مهم کشور در سال 1388 و لزوم تبیین و بررسی آنها، گروه خبر و برنامههای سیاسی رادیو معارف اقدام به تولید برنامهای در 14 قسمت 15 دقیقهای با عنوان «رویدادها» کرده است.
لطفی نیاسر گفت: این برنامه همه روزه از 29 اسفندماه تا 13 فروردین 89 رأس ساعت 14 و 30 دقیقه پخش خواهد شد.
وی از تهیه برنامه «بوستان» در گروه خبر و برنامههای سیاسی رادیو معارف خبر داد و اظهار داشت: این برنامه به لحاظ موضوعی، در نوع خود منحصر به فرد است که در 14 قسمت 45 دقیقهای آماده شده است و به معرفی کارشناسان فعال در رادیو معارف و سوابق و تحصیلات آنها میپردازد.
لطفی نیاسر گفت: علاقهمندان میتوانند این برنامه را همه روزه از تاریخ اول تا 14 فروردین ماه رأس ساعت 21 و 15 دقیقه شنونده باشند.
مدیر رادیو معارف در ادامه به برنامههای گروه قرآن و حدیث این رادیو اشاره کرد و یادآور شد: این گروه برنامهای با عنوان «آیههای آسمانی» در 10 قسمت 45 دقیقهای تهیه و تدارک دیده است که به بررسی آیات آفرینش در قرآن و تفسیر و تشریح آنها میپردازد. زمان پخش این برنامه از اول تا 13 فروردین هر شب ساعت 22 است.
حجتالاسلام لطفینیاسر در ادامه به معرفی یکی دیگر از برنامههای ویژه رادیو معارف با عنوان «آیهها و نشانهها» در گروه قرآن و حدیث تهیه شده است، پرداخت و گفت: این برنامه زنده 60 دقیقهای که از اول تا 14 فروردین رأس ساعت 16 تا 17 در اول و دوم فروردین و 18 تا 19 در سایر روزها روی آنتن خواهد رفت، با بهرهگیری از پیامهای معنوی بهار و عنایت ویژه به آیات نورانی قرآن کریم، بسیاری از موضوعات اجتماعی نظیر تعمیق روابط و افزایش همبستگی میان اقوام و اقشار جامعه را مورد بررسی قرار میدهد.
وی اضافه کرد: شعرخوانی نیز یکی از ویژهبرنامه رادیو معارف است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر رادیو معارف برنامههای ویژه نوروز 89 این رسانه را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد لطفی نیاسر بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح ویژه برنامههای گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف پرداخت و گفت: نظر به گسترش برنامههای نمایشی و توجه روزافزون برنامهریزان رادیو معارف به این قالب برنامهسازی، برنامهای با عنوان «رواق» در 9 قسمت 60 دقیقهای تولید شده است که موضوع آن نقد تخصصی نمایشهای مذهبی در رادیو با حضور اساتید و کارشناسان نمایش مذهبی است.
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