دیدار خانواده دادستان شهید خوی با رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ا... صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این دیدار ضمن تفقد از همسر و فرزندان آن شهید، اعلام کرد: انجام اعمال وحشیانه و ضد انسانی و ترور شخصیت‌های کوشا، صدیق و خدوم در دستگاه قضایی عزم مسئولان، قضات و کارکنان قضایی را در حرکت منسجم‌تر در مسیر عدالت قضایی و تحقق آرمان‌های نظام اسلامی جزم خواهد کرد.



رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای قوه‌‌قضاییه بر تلاش و استمرار دستگاه قضایی در رسیدگی به مشکلات و مسایل مبتلا به جامعه تأکید کرد و گفت: عزم دستگاه قضایی با از میان برداشتن نیروهای خدومی مانند شهید حاجی قلی‌زاده از سوی وابستگان به استکبار سست نخواهد شد.



آیت ا... لاریجانی ضمن تسلیت مجدد به خانواده دادستان خوی برای بازماندگان آن شهید آرزوی اجر جزیل و صبر جمیل نمود و گفت: مطمئناً امثال شهید قلی‌زاده در دستگاه قضایی کم نیستند و روح آن شهید بزرگوار در جوار صالحان و اولیاء الهی نظاره‌گر ادامه یافتن مسیر از سوی همسنگران خود در دستگاه قضایی با هدف محقق شدن اهداف عالی قوه قضاییه و نظام اسلامی است.



در این دیدار رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گزارشی از روند رسیدگی به پرونده ترور شهید حاجی‌ قلی‌زاده ارائه کرد.

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