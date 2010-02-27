به گزارش خبرنگار مهر، پس از قطعی شدن جدایی داود مهابادی از تیم مقاومت سپاسی شیراز که بدنبال استعفای ظهر امروز وی صورت گرفت، مسئولان باشگاه مقاومت مذاکرات خود را با محمد احمدزاده آغاز کردند.

احمدزاده عصر امروز با سفر به شیراز در نشستی که با مسئولان هیئت مدیره باشگاه مقاومت سپاسی شیراز برگزار خواهد شد در خصوص همکاری با این باشگاه و مسائل مالی به مذاکره خواهد پرداخت.

جعفر جعفری، مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی در تازه ترین اظهارنظر خود پیرامون استعفای داود مهابادی اظهار داشته است، کناره گیری داود مهابادی تصمیم خودش بود و ما تمایل داشتیم تا پایان فصل همکاری‌مان را با این مربی جوان ادامه دهیم.

جعفری افزوده است: من از 11 هفته پیش برای برکناری مهابادی تحت فشار بودم اما همواره از او حمایت کردم با این وجود وی پس از ناکامی در جام حذفی مصمم به کناره گیری از تیم مقاومت بود و ما برخلاف میل باطنی مان با درخواست این مربی موافقت کردیم.