نهنگ دریایی مربی اش را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیویورک پست، "دان برانچو" 40 ساله و مربی حرفه ای تعلیم نهنگ توسط " ارکا" نهنگ 12 هزار پوندی که برای زندگی کردن با انسانها آموزش کافی ندیده بود کشته شد.



تلیکام پس از دیدن موهای بلند مربیش آنها را وسیله ای برای بازی تصور کرد و او را به درون آب کشید و کشت. به گفته پزشکان برانچو به دلیل ضربه های زیادی که به سرش وارد شده مرده است.



اگر چه برانچو توسط این نهنگ کشته شده اما مسئولان پارک دنیای آب این نهنگ را به عنوان عضو فعال تیم در این پارک می شناسند و با او برخوردی نمی کنند. این در حالی است که خانواده برانچو خواستار مرگ این نهنگ هستند.



در همین رابطه لسیناک، مربی پیشین پارک دنیای آب معتقد است قوانین دنیای آب و برخورد با حیوانات توسط مربیان فراموش شده و رفتن به درون آب با این نهنگ کار خطرناکی است.