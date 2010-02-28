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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۵

از سوی وزیر جهاد کشاورزی؛

معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی "سید رحیم سجادی" را به سمت معاون آب، خاک و صنایع این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این حکم آمده است" با توجه به سوابق علمی، شایستگیها و تجربه سید رحیم سجادی، این حکم صادر و وی به سمت معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شده است."

همچنین در متن این حکم آمده " لازم است با بهره گیری از نیروهای علاقمند، متعهد و متخصص نسبت به ارتقا راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک، تجهیز و نوسازی اراضی با جلب مشارکت بخش غیردولتی، توسعه شبکه ها و روشهای نوین آبیاری در قالب الگوی کشت هر منطقه اهتمام ورزید و با تدوین برنامه های مناسب در بخش صنایع کشاورزی و صنایع تبدیلی، بسته بندی در راستای امنیت غذایی و صادرات غذای حلال با کسب سهم مناسب در بازارهای جهانی منشا اثر باشید."

کد مطلب 1042371

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