معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این حکم آمده است" با توجه به سوابق علمی، شایستگیها و تجربه سید رحیم سجادی، این حکم صادر و وی به سمت معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شده است."

همچنین در متن این حکم آمده " لازم است با بهره گیری از نیروهای علاقمند، متعهد و متخصص نسبت به ارتقا راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک، تجهیز و نوسازی اراضی با جلب مشارکت بخش غیردولتی، توسعه شبکه ها و روشهای نوین آبیاری در قالب الگوی کشت هر منطقه اهتمام ورزید و با تدوین برنامه های مناسب در بخش صنایع کشاورزی و صنایع تبدیلی، بسته بندی در راستای امنیت غذایی و صادرات غذای حلال با کسب سهم مناسب در بازارهای جهانی منشا اثر باشید."