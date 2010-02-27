طرح سیمای فرهنگی خراسان رضوی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری عصر شنبه با اشاره به توانمندیهای فرهنگی استان افزود: سیمای فرهنگی استان به تفکیک شهرستانها و متناسب با شرایط فرهنگی و ظرفیتهای هر شهر تدوین خواهد شد.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: هم اکنون طرح شناسایی دقیق نیازها و ظرفیتهای بخشهای مختلف استان در حوزه های متعدد آغاز شده است.

شمقدری افزود: نیاز جدی امروز جامعه ما شناخت وضعیت موجود است و این مهم پیش نیازی برای طراحی اولویتهای فرهنگی استان است.

وی یکی از اولویتهای جدی معاونت سیاسی ،اجتماعی استانداری را تعیین شاخصهای فرهنگی استان ذکر و اضافه کرد: تعیین این شاخصه ها باعث اجرای عدالت و نگاه متوازن و در نتیجه توسعه متوازن شاخص های فرهنگی در سطح شهرستانهای استان می شود.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: دفتر امور اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان رضوی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موظف شدند تا مولفه های فرهنگی و شاخصه های فرهنگی استان را تعیین کنند.

شمقدری افزود: سیمای فرهنگی 25 شهرستان استان و بخشها و روستاهای هر شهرستان جداگانه تدوین خواهد شد.



