داوری: دولت خاتمی به دنبال پیوستن به ناتو بود / مزروعی: مفهوم پیمان امنیتی پیوستن به ناتو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مناظره میان رجبعلی مزروعی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و عبدالرضا داوری عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی ظهر شنبه در دانشگاه لرستان با موضوع هدفمندی یارانه ها برگزار شد.

تحقیر ساختار نظامی کشور در سند برنامه چهارم

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی در ادامه سخنان خود در این مناظره در سخنانی با اشاره به چاپ کتابی توسط سازمان برنامه ریزی دولت خاتمی، گفت: در این کتاب که تحت عنوان مبانی نظری برنامه چهارم به چاپ رسید در صفحه 349 تاکید شده است که ما باید بودجه های نظامی را کم کنیم و به پیمانهای و روندهای امنیتی مانند "ناتو" ملحق شویم.

داوری با قرائت صفحه مورد نظر از این کتاب، عنوان کرد: در این کتاب به نوعی ساختار نظامی کشور ما تحقیر شده است.

وی با تاکید بر اینکه ما مخالف تعامل با جهان نیستیم چرا که این امر لازمه صدور پیام انقلاب است، افزود: ولی اگر ما به ناتو بپیوندیم چه چیزی از انقلاب باقی می ماند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این حرف یک حرف روشنگری نیست بلکه چیزی است که توسط دولت خاتمی مطرح شده و به عنوان سند منتشر شده است.

91 درصد بحران کارخانه ها ناشی از سیاست غلط خصوصی سازی دولت خاتمی

داوری با انتقاد از سیاست خصوصی سازی دولت خاتمی، عنوان کرد: در حال حاضر ما 240 کارخانه بحران دار در کشور داریم که 91 درصد این کارخانه ها از سال 79 تا 83 واگذار شده است.

وی با بیان اینکه این کار خصوصی سازی نبوده بلکه نوعی جایزه کارسیاسی به افراد بوده است، مدعی شد : یکی از کارخانه هایی که واگذار شده است کارخانه رشت الکترونیک بوده که به همسر آقای کرباسچی داده شده است.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه در بحث توسعه ما به جز پارادایم های غربی چیز دیگری نداریم، گفت: این برای اولین بار است که ایجاد یک الگوی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشور توسط دولت احمدی نژاد مطرح شده است.

16سال بی توجهی دولت ها در کشور به نظام توزیع عادلانه

داوری با تاکید بر اینکه سیاست های اقتصادی دولت های 68 تا 84 تولید ثروت بدون توجه به نظام توزیع و درامد بوده است، یادآور شد: این تئوری در غرب درست است چرا که طبقه مرفه غربی مصرف و تفریحش مال جامعه خودش است ولی طبقه مرفه ایرانی مصرفش کالای خارجی و تفریحش در کشورهای خارجی است و این پول را به اقتصاد ایران برنمی گرداند.

وی با اشاره به 16 سال بی توجهی دولت ها در کشور به نظام توزیع عادلانه، افزود: سفرهای استانی هیئت دولت در راستای گسترش منابع در سراسر کشور صورت گرفت.

دولت احمدی نژاد به نسخه های صندوق بین المللی پول بدبین است

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم به نسخه های صندوق بین المللی پول بدبین هستند، بیان داشت: این دولت اقتصاد ایران را دارد پروژه ای به جلو می برد.

داوری با اشاره به اینکه برخی دولت احمدی نژاد را متهم به کارغیرکارشناسی می کنند، بیان داشت: بعد از بازرگان، احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری است که استاد دانشگاه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در این دولت هزاران ساعت کار کارشناسی صورت گرفته است، گفت: این منصفانه نیست که بگوئیم این دولت بی برنامه است.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه دولت خاتمی در یک کتابچه صدها غلط داشت، گفت: دولت خاتمی 93 ماده برنامه سوم را با یک کپی ساده در برنامه چهارم تکرار کرد.

سیات تعدیل ساختار هاشمی ربطی به ادغام در نظام سرمایه داری ندارد

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز در ادامه این مناظره در پاسخ به اظهارات داوری در مورد تعدیل ساختاری دولت هاشمی، گفت: از این سیاست اقتصادی هیچ گونه معادلی از ادغام در سیستم سرمایه داری جهانی بیرون نمی آید.

وی همچنین در پاسخ به اظهار داوری در زمینه تاکید دولت خاتمی بر پیوستن به ناتو، گفت: در صفحه مورد نظر از کتاب یاد شده هیچ بحثی در زمینه پیوستن به "ناتو" مطرح نشده است بلکه بحث بر سر ایجاد پیمان های امنیتی بوده است.

مقصود از پیمان امنیتی پیوستن به ناتو نیست

مزروعی با طرح این سوال که آیا اکنون ما با عربستان و کویت پیمان امنیتی نداریم؟، گفت: پیمان امنیتی یعنی با همسایگانمان پیمان داشته باشیم و فضای امنیتی را توسعه دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن سوءظن نسبت به یکدیگر در فضای کشور، خاطر نشان کرد: نباید با دید سوء ظن به دولت ها نگاه شود.

نتیجه بی برنامگی دولت احمدی نژاد اجرای سیاستهای متناقض است

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولتی که برنامه نداشته باشد نمی داند کشور را به کدام سمت می برد، گفت: نتیجه بی برنامگی در دولت اجرای سیاست های متناقض و تعریف نشده می شود.

مزروعی با اشاره به طرح احمدی نژاد برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت: همه کارشناسان کشور گفتند این طرح اشتباه است چرا که اگر نرخ سود بانگی و تورم را جدا از هم ببینیم نظام بانکی به هم می ریزد.

وی پایین آمدن نرخ بانکی را موجب بالا رفتن تورم دانست و گفت: مطابق آمار بانک مرکزی اکنون نرخ تورم در کشور به 25.4 رسیده است.

مزروعی با بیان اینکه همه بانکها به این طرح دولت معترض شدند، گفت: کار به جایی کشید که اکنون نرخ سود بانکی در کشور 29 درصد است در حالیکه این میزان در سال 84 تنها 16 درصد بود.

وی افزایش مطالبات بانکها را ناشی از سیاست غلط دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: در حال حاضر بانکها در کشور بیش از 48 هزار میلیارد تومان معوقه دارند.

برخی دارند همه سالهای بعد از انقلاب را زیر سوال می برند

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه ما داریم تمام سالهای بعد از انقلاب را زیرسوال می بریم، گفت: همه تجربیات گذشته ارزشمند است حتی اگر این تجربیات خطا و ناکارآمد بوده است.

مزروعی تصریح کرد: ما می توانیم گذشته را نقد کنیم ولی نمی توانیم همه این سالها از انقلاب را نفی کنیم.

دولت نهم ناموفق ترین دولت بوده است

وی با تاکید بر اینکه دولت های قبل نیز در ظرف همین کشور و برای توسعه همین کشور کار کرده اند، افزود: به نظر من در صورت مقایسه همه دولت های بر سر کار آمده در کشور دولت نهم ناموفق ترین دولت بوده است.

مزروعی مهم ترین شعار دولت نهم را آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم دانست و گفت: این در حالی است که مطابق آمارهای خودشان شکاف های درآمدی در این سالهای نسبت به دولتهای قبل بیشتر شده است.

وزیر دولت احمدی نژاد نیز عملکرد دولت هاشمی را تایید کرده است

این کارشناس مسائل اقتصادی با استناد به کتاب منتشر شده از سوی "شمس الدین حسینی" وزیر اقتصاد در زمینه اقدامات دوره هاشمی، گفت: در این کتاب وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد با صراحت از بهبود شرایط اقتصادی و درآمدی کشور در دولت هاشمی سخن می گوید.

مزروعی با تاکید بر اینکه برای سنجیدن دولت ها باید شرایط را در نظر گرفت، عنوان کرد: دولت احمدی نژاد بهترین شرایط را داشته است چون در دولت هاشمی و خاتمی نهادها به ویژه مجلس و دولت هم سو نبوده اند.

وی ابلاغ سیاست های خصوصی سازی و درآمدی بالای نفت را از شرایط منحصر به فرد دولت احمدی نژاد دانست و گفت: در حالیکه درآمد ارزی در دولت هاشمی و خاتمی به ترتیب 126 میلیارد دلار و 157 میلیارد دلار بوده است در دولت احمدی نژاد این درآمد به بیش از 280 میلیارد دلار رسید.

ادامه دارد....