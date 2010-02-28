به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران گفت: وزارت بازرگانی به منظور تنظیم بازار شب عید دو تمهید را در نظر گرفته است که بر این اساس ذخیره سازی میوه و مرکبات و مواد پروتئینی توسط مباشران صورت گرفته و هم اکنون ذخیره خوبی از این مواد در کشور وجود دارد.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه وزارتخانه متبوعش برای توزیع میوه های ذخیره سازی شده در حال ارزیابی بازار است، افزود: این وزارتخانه به دنبال تنظیم بازار شب عید با محصولات داخلی و با تمهیدی که روز گذشته وزارت بازرگانی برای به حداقل رساندن تعرفه میوه و مرکبات در نظر گرفته است، انتظار می رود که روند فعلی بهبود یابد.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی همچنین برای حمایت از تولید داخل اعلام می کند که آمادگی خریداری مرکبات از کشاورزانی که نتوانسته اند محصولات خود را از مسیر طبیعی بازار عرضه کنند به قیمت هر کیلو گرم 600 تا 650 تومان را دارد تا میوه تولید داخل روی دست کشاورزان نماند.

وی گفت: در حال حاضر گوشت قرمز ذخیره سازی شده و اگر تولید کنندگان نتوانند نیاز بازار با محصولات داخلی تامین کنند به طور قطع بخش خصوصی برای واردات گوشت قرمز آمادگی لازم را دارد.

وزیر بازرگانی در خصوص راه اندازی تشکلهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: مهمترین هدف وزارت بازرگانی از تشکیل تشکلهای وارداتی کمک به مدیریت واردات و جلوگیری از واردات بی رویه است، این در حالی است که هم اکنون یک تشکل وارداتی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد شکل گرفته اما این امر کافی نیست.

به گفته غضنفری، وزارت بازرگانی به دنبال افزایش تعداد تشکلهای وارداتی است و انتظار دارد تعداد تشکلها به حد قابل قبول و مطلوب برسد.

وی در خصوص حمایت از تولید و صادرات با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: برای حمایت از صادرات دو بسته حمایتی در کارگروه طرح تحول اقتصادی مطرح شده که بسته حمایت از صنعت آن به تصویب رسیده و وزارت بازرگانی منتظر تصویب بسته حمایت از صادرات است.

وزیر بازرگانی با اشاره به برگزاری اجلاس دی 8 با حضور وزرای صنایع کشورهای عضو این گروه خاطرنشان کرد به نظر می رسد توافقاتی که در این اجلاس صورت خواهد گرفت، بسیار برای ایران حائز اهمیت باشد.

به گزارش مهر، کشورهای ایران، مالزی، اندونزی، ترکیه، مصر ، بنگلادش، پاکستان و نیجریه در روزهای 9 تا 11 اسفند ماه نخستین اجلاس وزرای صنایع و پنجمین اجلاس کارگروه صنعت کشورهای عضو گروه دی 8 را به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهند کرد.

از آنجا که این نشست و تاثیرات آن در تحولات منطقه و تصویب جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است.