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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۹

غریب رضا به مهر خبر داد:

تعاونیهای سهام عدالت با شرکتهای سرمایه گذاری استانی به بورس می آیند

تعاونیهای سهام عدالت با شرکتهای سرمایه گذاری استانی به بورس می آیند

معاون نظارت و توسعه تعاونی های وزارت تعاون از فراهم شدن امکان فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس، بر اساس اصل 44 قانون اساسی خبر داد.

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از فراهم بودن امکان فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس بر اساس قانون اصل 44 خبر داد و گفت: از این طریق امکان حضور تعاونی ها در بورس به واسطه عضویت در شرکتهای سرمایه گذاری فراهم است.

معاون نظارت و توسعه تعاونی های وزارت تعاون اظهار داشت: در حال حاضر 30 شرکت سرمایه گذاری استانی در کشور داریم که از ترکیب تعاونیهای سهام عدالت تشکیل شده است. هم اکنون در هر استان یک شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت داریم.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که اخیرا وزارت تعاون برای گسترش دامنه فعالیت تعاونی ها انجام داده است هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای فراهم شدن حضور بخش تعاون در بورس است که از این طریق اساسنامه فعالیت تعاونی های بورسی نیز تدوین شد.

به گزارش مهر، حضور تعاونیها در بورس از بسترهای جدیدی است که در چارچوب سیاستهای اصل 44 به وجود آمده است به نحوی که بورس مولفه موثری در اقتصاد کشور است و باعث تجمیع منابع مردم و در خدمت گرفتن آن برای سرمایه گذاری می شود. 

وزارت تعاون در راستای وظیفه قانونی خود در حمایت از تعاونیها، زمینه حضور تعاونیها را در بورس با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم کرده است. تعاونیها در این زمینه برای ورود به بورس باید مطابق ضوابط فعالیت بورسی و در قالب تعاونی های سهامی عام فعالیت کنند.

کد مطلب 1042396

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