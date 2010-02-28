  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۳

بزرگترین آموزه های ما از اسلام و انقلاب مرهون هنرمندان متعهد است

بزرگترین آموزه های ما از اسلام و انقلاب مرهون هنرمندان متعهد است

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: بزرگترین آموزه های ما از وقایع محوری اسلام و انقلاب اسلامی ایران مرهون تجلی و تبلور این ارزش ها در آثار هنرمندان است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش عصر شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی سیره نبوی و علوی با اشاره به اهمیت هنر و هنرمند بیش از پیش بر نقش و جایگاه این دو در تبیین ارزش های ماندگار انسانی تأکید کرد.

وی با بیان این مطلب که یقیناً بزرگترین آموزه های ما از وقایع محوری اسلام و انقلاب اسلامی ایران همچون عاشورا و دفاع مقدس تجلی و تبلور این ارزش ها در آثار هنرمندان است، تعهد و تخصصی همراه خودباوری را سبب درخشش هر چه بیشتر آثار هنری دانست.

جهانبخش افزود: شما جوانان با انرژی وشور جوانی، ابتکار می توانید بهترین سفیران و مروجان ارزشهای دینی و آرمانهای انقلابی اسلامی که امروز به تعبیر مقام معظم رهبری کشتی نجات است، باشید.

استاندار خراسان شمالی در ادامه به ویژگی فرهنگی خراسان شمالی اشاره و با عنوان این که این استان در مقایسه با هفت استان دیگر شرکت کننده در این جشنواره نوپا و تازه تأسیس است، اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از این ویژگیها و تقویت بسترهای فعالیت برای هنرمندان بتوانیم زمینه رونق هنر و ترویج ارزشهای هنری را در این استان فراهم آوریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی نیز در این مراسم افزود: بشر در جهان کنونی تجربه کرده که تشنه معنویت و فرهنگ نبوی و علوی است.

محمد رضا سوقندی با عنوان این که قطعاً جشنواره نمی تواند تمام پتانسیلهای هنری را نمایان کند چرا که جشنواره محل و نمایش آثار برخی از هنرمندان است اما می تواند آغاز یک حرکت و تعامل باشد و جایگاه هنر یک خطه را نشان دهد، از صدور مجوز بیش از 35 آموزشگاه آزاد هنری در حوزه هنرهای تجسمی این استان در حمایت و تقویت هر چه بیشتر این حوزه خبر داد.

وی همچنین در ادامه بهره برداری از نگارخانه شهرستان بجنورد و آغاز احداث موزه هنرهای معاصر در سال 89 را از جمله اقدامات سخت افزاری در این راستا و توسعه فعالیتهای هنری این استان و حضور هنرمندان بیشتر ذکر کرد و بهره مندی از این مهم را به هنرمندان نوید داد.

این مراسم با معرفی برگزیدگان چهار بخش این جشنواره پایان یافت.

کد مطلب 1042399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه