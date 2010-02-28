بزرگترین آموزه های ما از اسلام و انقلاب مرهون هنرمندان متعهد است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش عصر شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی سیره نبوی و علوی با اشاره به اهمیت هنر و هنرمند بیش از پیش بر نقش و جایگاه این دو در تبیین ارزش های ماندگار انسانی تأکید کرد.

وی با بیان این مطلب که یقیناً بزرگترین آموزه های ما از وقایع محوری اسلام و انقلاب اسلامی ایران همچون عاشورا و دفاع مقدس تجلی و تبلور این ارزش ها در آثار هنرمندان است، تعهد و تخصصی همراه خودباوری را سبب درخشش هر چه بیشتر آثار هنری دانست.

جهانبخش افزود: شما جوانان با انرژی وشور جوانی، ابتکار می توانید بهترین سفیران و مروجان ارزشهای دینی و آرمانهای انقلابی اسلامی که امروز به تعبیر مقام معظم رهبری کشتی نجات است، باشید.

استاندار خراسان شمالی در ادامه به ویژگی فرهنگی خراسان شمالی اشاره و با عنوان این که این استان در مقایسه با هفت استان دیگر شرکت کننده در این جشنواره نوپا و تازه تأسیس است، اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از این ویژگیها و تقویت بسترهای فعالیت برای هنرمندان بتوانیم زمینه رونق هنر و ترویج ارزشهای هنری را در این استان فراهم آوریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی نیز در این مراسم افزود: بشر در جهان کنونی تجربه کرده که تشنه معنویت و فرهنگ نبوی و علوی است.

محمد رضا سوقندی با عنوان این که قطعاً جشنواره نمی تواند تمام پتانسیلهای هنری را نمایان کند چرا که جشنواره محل و نمایش آثار برخی از هنرمندان است اما می تواند آغاز یک حرکت و تعامل باشد و جایگاه هنر یک خطه را نشان دهد، از صدور مجوز بیش از 35 آموزشگاه آزاد هنری در حوزه هنرهای تجسمی این استان در حمایت و تقویت هر چه بیشتر این حوزه خبر داد.

وی همچنین در ادامه بهره برداری از نگارخانه شهرستان بجنورد و آغاز احداث موزه هنرهای معاصر در سال 89 را از جمله اقدامات سخت افزاری در این راستا و توسعه فعالیتهای هنری این استان و حضور هنرمندان بیشتر ذکر کرد و بهره مندی از این مهم را به هنرمندان نوید داد.

این مراسم با معرفی برگزیدگان چهار بخش این جشنواره پایان یافت.