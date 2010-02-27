قطبی باید نفرات بیشتری را از ذوب آهن دعوت می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از پیروزی تیمش برابر صنعت نفت آبادان ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما اطلاعات کاملی از تیم صنعت نفت نداشتیم، به همین دلیل در نیمه نخست این تیم را محک زدیم و در نیمه دوم هم تاکتیک اصلی خود را اجرا کردیم.

وی با بیان اینکه به علت فشردگی مسابقات داخلی و خارجی به تعدادی از بازیکنان اصلی تیم ذوب آهن در دیدار برابر صنعت نفت آبادان استراحت داده است، افزود: بازیکنان تیم ذوب آهن تلاش بسیاری کردند تا در این دیدار به پیروزی دست یابند که چنین اتفاقی هم رخ داد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه تیم‌های دسته اولی حاضر در جام حذفی بسیار خطرناک هستند، تصریح کرد: این تیم‌ها می خواهند خود را در مسابقات جام حذفی نشان دهند، به همین دلیل پیروزی برابر آنها کاری بسیار دشوار است.

وی با بیان اینکه از نظر آماری تیم ذوب آهن در 2 سال گذشته جزو تیم‌های موفق فوتبال ایران بوده است، اظهار داشت: انتظار ما این بود که افشین قطبی بازیکنان بیشتری را از تیم ذوب آهن به تیم ملی دعوت کند.

ابراهیم زاده در پایان گفت: برای نظر قطبی احترام قائلم اما تیم ما از نظر دفاع، حمله و تداوم در ارائه بازی‌‌های زیبا و هماهنگ شایسته آن بود که نفرات بیشتری در تیم ملی داشته باشد اما این اتفاق رخ نداد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان در چارچوب مرحله یک شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز (یکشنبه) در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، با برتری 2 بر صفر شاگردان ابراهیم زاده به پایان رسید.