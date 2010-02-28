به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، روح الله عباسپور در همایش کارکنان سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین که عصر شنبه در حسینیه تیپ 82 برگزار شد، گفت: بودجه 900 میلیون دلاری آمریکا برای براندازی نرم نظام اسلامی حاکی از آن است که دشمن برای براندازی نظام اسلامی در قالب جنگ نرم و از طریق تبلیغات گسترده رسانه ای تلاش زیادی می کند تا به ارکان نظام ضربه بزند و وحدت مردم را خدشه دار کند.

وی افزود: مهمترین عامل خنثی سازی توطئه ها و پیشرفت کشور حفظ وحدت بین مردم بوده است و بر همین اساس دشمنان هم محور هجمه های خود را ایجاد تفرقه در بین مردم قرار داده اند.

عباسپور اظهار داشت: در وقایع پس از انتخابات دهم برخی به دلیل نداشتن بصیرت کافی از کشتی انقلاب پیاده شدند و بهانه لازم را برای حمله دشمن به ارکان نظام فراهم کردند.

عباسپور تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی به ویژه در دوران قاجار و پهلوی، دشمنان به دیلیل حماقت سلاطین و حکام ایران، فرهنگ و تمدن چند هزار ساله را به یغما بردند اما با وقوع انقلاب به رهبری امام راحل (ره) هویت اصلی مردم و کشور بازگشت و دشمنان نتوانستند در سی سال گذشته به نظام ضربه بزنند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس یادآورشد: غنی سازی اورانیوم، دستیابی به فن آوری نوین درعلم پزشکی و نانو تکنولوژی و لیزر و ساخت انواع تسلیحات نظامی پیشرفته موجب شده که کشور ایران در زمره کشورهای مقتدر منطقه شناخته شود و دشمنان از این روند توسعه نگران شوند.

در ادامه رجبی کارشناس مبارزه با مواد مخدر در خصوص اعتیاد و عواقب آن مطالبی بیان کرد و اظهار داشت: ایران، قرقیزستان و لائوس در ردیف مصرف کنندگان بزرگ مواد مخدر در جهان به شمار می روند و سالانه 10 هزار میلیارد ریال از مصرف این مواد به کشور خسارت زده می شود.

وی خانواده را عامل مهمی در جلوگیری از ناهنجاریها دانست و افزود: اغلب کسانی که به دام اعتیاد می افتند از نداشتن محیطی آرام در خانواده در مضیقه بوده اند و افراد جوان برای جبران کمبود عاطفی خود به کسانی متول می شوند که دچار انحراف یا اعتیاد هستند که برای آنها دردسر ساز شده اند.

رجبی گفت: 58 درصد معتادان کشور به قلیان و سیگار هم اعتیاد دارند و این مواد زمینه سازی اعتیاد در بسیاری از افراد است که باید از آن پرهیز کرد.

وی پایبندی خانواده ها به اخلاق و احکام دینی و مراقبت جدی در تربیت فرزندان را در کاهش ناهنجاریها موثر دانست.