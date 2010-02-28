طراحی مناسب امنیت واحدهای مسکونی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، مراسم بزرگداشت مقام شیخ طوسی و روز مهندس پیش از ظهر یکشنبه باحضور اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران و جمعی از مهندسین شمال شرق این استان در سالن فاز سه پردیس و به همت شرکت سرمایه گذاری مسکن این شهر برگزار شد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران طی سخنانی در این مراسم با تاکید بر حفظ عوارض طبیعی زمین در حین اجرای سازه های مختلف خاطرنشان کرد: مهندسین در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی نباید توجه ویژه به عوارض طبیعی را از یاد ببرند.

داوود مجدنیا یادآور شد: تهران در گذشته دارای عوارض طبیعی زیبایی نظیر تپه های بهجت آباد، بلندیهای قیطریه و ماهورهای پردیسان بود که امروزه شهروندان جوانتر به دلیل بی توجهی مسئولین در آن روزها از دیدن این صحنه های زیبا محرومند.

وی طراحی مناسب را یک مقابله مهندسی با افزایش بزهکاری دانست و افزود: امنیت واحدهای گوناگون، به خصوص اماکن مسکونی همواره از دغدغه های خانوارهای ایرانی است.

مجدنیا با بیان راهکارهایی پیرامون بالا بردن ضریب امنیت خانه های مسکونی خاطرنشان کرد: مهندسین می توانند در طراحی های خود با در نظر گرفتن مواردی مانند پرسپکتیو نور، عبور عابرین مشکوک در خیابانها را کنترل نمایند همچنین با حذف دیواره حاشیه اجتماعات مسکونی و صرفا نصب نرده، سارقین را از داشتن کمینگاهی مناسب محروم سازند.

این عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران عنوان کرد: داشتن دید کافی مادران از محل بازی فرزندان در محوطه مجتمع مسکونی نیز از دیگر مصادیق امنیت روانی است.