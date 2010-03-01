مجمع سالیانه فدراسیون دوچرخه سواری سه شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مجمع سالیانه فدراسیون دوچرخه سواری ساعت 9:30 روز سه شنبه 11 اسفند ماه به ریاست معاون سازمان تربیت بدنی در محل سالن اجتماعات دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در ورزشگاه شیرودی برگزار خواهد شد.

در این نشست گزارش عملکرد و مالی سال 88 فدراسیون دوچرخه سواری از سوی، علی زنگی آبادی سرپرست این فدراسیون ارائه خواهد شد، ضمن اینکه تقویم ورزشی و برنامه‌های سال 89 فدراسیون مورد تصویب اعضا قرار خواهد گرفت.

بنابر اعلام امورمجامع سازمان تربیت بدنی با برگزاری مجامع عمومی و سالیانه فدراسیون های وزنه برداری و قایقرانی به ترتیب طی روزهای 16 و 23 اسفندماه در تهران برگزاری مجامع سالیانه فدراسیون های ورزشی در سال 88 به پایان خواهد رسید.