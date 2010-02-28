به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نهم اسفندماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با سیزدهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم فوریه سال 2010 میلادی.
- شانزدهمین روز از بیست و یکمین دوره بازیهای المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا پیگیری می شود.
- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* استیل آذین تهران - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته هشتم رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* صندوق ضمانت صادرات - پتروشیمی بندر امام
* ذوب آهن اصفهان - هیئت قزوین
- هفته بیستم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز طبق برنامه زیر دنبال خواهد شد:
* دانشگاه آزاد - ارتعاشات صنعتی ایران
* سنگ آهن بافق - برق تهران
* خراسان رضوی - بانک کشاورزی
* گل گهرسیرجان - پیکان تهران
* پتروشیمی بندرامام - کاله آمل
* بازرگانی جواهری گنبد - ارومیه
* سایپا - داماش گیلان
- تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با تیم تایلند امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* ساعت 10:30، کمپ تیمهای ملی
* ساعت 16:30، کمپ تیمهای ملی
- فینال جام اتحادیه باشگاههای انگلستان امشب بین تیمهای آستون ویلا و منچستریونایتد در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار می شود.
- هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* تاتنهام - اورتون
* لیورپول - بلکبرن
* ساندرلند - فولهام
- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* میلان - آتلانتا
* کیه وو - کالیاری
* پارما - سامپدوریا
* اودینزه - اینتر
* ناپولی - رم
* لیورنو - سیه نا
* جنوآ - بولونا
* یوونتوس - پالرمو
- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* راسینگ سانتاندر - آلمریا
* رئال وایادولید - مایورکا
* ویارئال - دپورتیوو لاکرونیا
* اسپورتینگ گیخون - اوساسونا
* خهرس - اسپانیول
* سویا - اتلتیک بیلبائو
* آتلتیکومادرید - والنسیا
- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* هانوفر - ولفسبورگ
* بایرن مونیخ - هامبورگ
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