به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نهم اسفندماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با سیزدهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم فوریه سال 2010 میلادی.

- شانزدهمین روز از بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا پیگیری می شود.

- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

* استیل آذین تهران - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته هشتم رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* صندوق ضمانت صادرات - پتروشیمی بندر امام

* ذوب آهن اصفهان - هیئت قزوین

- هفته بیستم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز طبق برنامه زیر دنبال خواهد شد:

* دانشگاه آزاد - ارتعاشات صنعتی ایران

* سنگ آهن بافق - برق تهران

* خراسان رضوی - بانک کشاورزی

* گل گهرسیرجان - پیکان تهران

* پتروشیمی بندرامام - کاله آمل

* بازرگانی جواهری گنبد - ارومیه

* سایپا - داماش گیلان

- تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با تیم تایلند امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* ساعت 10:30، کمپ تیم‌های ملی

* ساعت 16:30، کمپ تیم‌های ملی

- فینال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان امشب بین تیم‌های آستون ویلا و منچستریونایتد در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار می شود.

- هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* تاتنهام - اورتون

* ‌لیورپول - بلکبرن

* ساندرلند - فولهام

- هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* میلان - آتلانتا

* کیه وو - کالیاری

* پارما - سامپدوریا

* اودینزه - اینتر

* ناپولی - رم

* لیورنو - سیه نا

* جنوآ - بولونا

* یوونتوس - پالرمو

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* راسینگ سانتاندر - آلمریا

* رئال وایادولید - مایورکا

* ویارئال - دپورتیوو لاکرونیا

* اسپورتینگ گیخون - اوساسونا

* خه‌ر‌س - اسپانیول

* سویا - اتلتیک بیلبائو

* آتلتیکومادرید - والنسیا

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* هانوفر - ولفسبورگ

* بایرن مونیخ - هامبورگ