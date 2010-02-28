"شاخص فلاکت"رضایی، کپی برداری از جان کری بود/ قبل از 84 باید Delete شود!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالی که قرار بود مناظره مزروعی و داوری ساعت 9 و 30 دقیقه صبح روزشنبه آغاز شود این امر شاید به دلیل استقبال سرد دانشجویان تا ساعت 10 به تعویق افتاد ولی در نهایت پس از آغاز مناظره و گذشت دقایقی از آن دانشجویان به محل مناظره سرازیر شدند.

* در حالیکه مزروعی در آغاز سخنان خود تاکید بر این داشت که با توجه به فضای سیاسی کشور نمی توان برخی از مباحث را مطرح کرد ولی در ادامه مناظره با پیش کشیدن مباحث مختلف از سوی خودش یادآور شد: البته این گفتن ها برایمان هزینه دارد!

* مزروعی که در مجلس ششم به عنوان نماینده حضور داشته، در جریان سخنان خود هرگاه به پایان مجلس ششم می خواست اشاره کند از عبارت "وقتی ما را مجلس خارجمان کردند" استفاده می کرد. این روند تا جایی ادامه داشت که مزروعی در جایی که به آغاز مجلس هفتم رسید از عبارت "زمانی که اصلاح طلبان را از مجلس شوت کردند" استفاده کرد که موجب خنده حاضران شد.

* دعوای مزروعی و داوری بر سر ترجمه واژه تعدیل در نظام اقتصادی "تعدیل ساختاری" دولت هاشمی موجب شد تا دانشجویان با تهیه یک لغت نامه انگلیسی به فارسی به دنبال ترجمه دقیق واژه مورد نظر بگردند. داوری که به دنبال این بود ثابت کند که هاشمی با زیرکی از کلمه تعدیل به جای تطبیق استفاده کرده ، در نهایت پس از اعلام نتیجه از سوی دانشجویان که کلمه به درستی تعدیل ترجمه شده است، گفت: در همه فرهنگ لغت های سال 68 به بعد معنی این واژه را به نفع خودشان عوض کرده اند! این حرف وی شوخی حاضران را به همراه داشت و موجب همهمه در سالن شد.

* مزروعی همچنین در برابر اصرارهای داوری مبنی بر ایرادات برنامه های هاشمی و خاتمی عنوان کرد: برنامه های ما که فلان بود، اقتصاد ما هم همین طور بود ولی تا امروز هنوز متوجه نشدم احمدی نژاد چه برنامه ای دارد. این سخنان مزروعی خنده حاضران را به دنبال داشت.

*داوری هنگامی در سخنان خود به مباحث مطرح شده در کتاب مبانی نظری برنامه چهارم و برنامه خاتمی برای پیوستن به ناتو اشاره کرد یادآور شد: این کتاب بعد از انتشار توسط دولت "خمیر" شده است. پس از این اظهارات داوری، مزروعی نیز گفت: اگر خمیر شده پس دست شما چکار می کند!

*مزروعی همچنین در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ما داریم تمام سالهای بعد از انقلاب را زیر سئوال می بریم، با اشاره به برخی اظهارات داوری گفت: با توجه به این سخنان دولت های قبلی ما نه به دنبال انقلاب بودند، نه به دنبال اسلام و نه به دنبال عدالت!

وی همچنین ادامه داد: به نظر برخی ها باید تا قبل از سال 84 را "delete" و از اول شروع کرد!

* داوری نیز در سخنان خود از بی انصافی منتقدان نسبت به دولت انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه دولت نهم پوپولیست نیست، گفت: به نظر من دولت فحش تورم را خورد تا بیکاری کنترل شود.

* داوری همچنین در ادامه سخنان خود از برخی "شاخص سازیها" توسط منتقدان دولت به شدت انتقاد کرد و با اشاره به طرح شاخص "فلاکت" توسط محسن رضایی در جریان مناظره های انتخاباتی مدعی شد که وی این شاخص را از روی صحبت های انتخاباتی "جان کری" نامزد انتخاباتی آمریکا برداشته است.

وی تصریح کرد: شاخص "فلاکت" اختراع دموکرات ها برای مقابله با جمهوری خواهان در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است.

* مزروعی همچنین در مورد آمار ارائه شده در صحبت هایش نیز گفت: من حاضرم روی این آمار قسم بخورم! هر کسی شک دارد بیاید تا به او نشان دهم!

* مزروعی همچنین در مورد طرح بنگاههای زودبازده با تاکید بر اینکه این طرح باعث ایجاد اشتغال پایدار نشده است، گفت: تنها تفاوتی که ایجاد شده این است که قبلا این افراد بیکار بوده اند و حالا شده اند بیکار بدهکار!

* مزروعی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه به دانشجویان گفت: هر وقت این طرح اجرا شد من می آیم به سئوال شما جواب می دهم!!

* مزروعی همچنین با یادآوری اینکه اصولگرایان زمانی هم مخالف هدفمندی یارانه ها بودند و هم مخالف خصوصی سازی، خاطر نشان کرد: اما یک دفعه پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 خصوصی سازی تبدیل شد به یکی از اصول دینشان!

* داوری نیز در سخنان خود با اشاره به مدل های اقتصادی در دستور کار دولت های هاشمی و خاتمی از این مدل با نام "الگوهای راحت الحلقوم از غرب آمده" یاد کرد.

* مزروعی همچنین در پاسخ به سئوال دانشجویان در زمینه خصوصی سازی های بی حساب و کتاب دولت خاتمی که از آن با نام "اختصاصی سازی" یاد می کردند گفت: من در این رابطه مطالعه نداشته ام و نمی دانم!

* داوری نیز در بخشی از سخنان خود به برخی تخریب ها و انتقادات از دولت اشاره کرد و گفت: آسمون، ریسمون و آفتاب و مهتاب دست به دست هم داده اند تا دولت نتواند در برنامه های خود موفق باشد!

* داوری همچنین در مورد برخی اظهارات مرزوعی مبنی بر هم سو بودن دولت و مجلس، گفت: من دیگر تقسیم بندی اصلاح طلب و اصولگرا را قبول ندارم! اتفاق دیگری دارد می افتد!