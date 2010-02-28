فدراسیون والیبال از کسی خط و ربط نمی گیرد/ بارسانه بیگانه مصاحبه نکردم

محمدرضا داورزنی که در حاشیه سی و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در پاسخ به این سوال که شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه فدراسیون والیبال از افرادی بیرون از مجموعه خط می گیرد، گفت: اگر چنین بود این همه موفقیت حاصل نمی شد. فعالیت فدراسیون والیبال مبتنی بر کار کارشناسی است و بر پایه دیدگاه های علمی بنا شده است. ما تحت جو موجود نیستیم و از کسی هم خط نمی گیریم. در این صورت نمی توانستیم به جایگاهی دست پیدا کنیم که امروز دست پیدا کرده ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه فدراسیون والیبال در 6 رده فعالیت می کند، افزود: ما در سه رده نوجوان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش مردان و زنان فعالیت می کنیم. هدف اصلی ما موفقیت در بازی های المپیک 2012 لندن است. ما میزبان رقابت های نوجوانان آسیا هستیم و با قهرمانی در این رقابت ها قادر خواهیم بود جواز حضور در المپیک نوجوانان سنگاپور را به دست آوریم. این درحالی است که سه تیم برتر مسابقات نیز مجوز حضور در جام جهانی 2011 را کسب می کنند.

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه تصریح کرد: در رده جوانان هم باید از عنوان قهرمانی خود در رقابت های تایلند دفاع کنیم. در بزرگسالان، حضور در دیدار نهایی بازی های آسیایی گوانگژو را نشانه رفته ایم ضمن اینکه در نظر داریم در گروهی که با مصر و ژاپن و ایتالیا قرار داریم، به دور دوم رقابت های جهانی صعود کنیم. و در نهایت هدف اصلی ما حضور در بازی های المپیک 2012 لندن و رقابت در آن رویداد است.

داورزنی رشد والیبال در بخش بانوان را مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: ما در بخش والیبال بانوان فعالیت های خوبی را انجام داده ایم و جهش 45 پله ای نشان از موفقیت ما در این بخش دارد. در بخش بزرگسالان در بین هشت تیم برتر آسیا هستیم البته ما جایگاهی بالاتر از این را در نظر داریم. می خواهیم در بین چهار تیم برتر آسیا باشیم.

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه با بیان اینکه در سال آینده 6 میلیارد تومان به فدراسیون والیبال تعلق خواهد گرفت، گفت: در نشستی که با آقای سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی و با حضور آقای سجادی برگزار کردیم، برنامه روزشمار خود را تقدیم ایشان کردیم و مقرر شد در سال آینده 6 میلیارد تومان اعتبار به فدراسیون والیبال تعلق بگیرد. البته این بودجه در شرایطی به حساب فدراسیون والیبال واریز می شود که یک درصد بودجه جاری کشور به حساب سازمان تربیت بدنی تعلق گیرد. در غیر این صورت، با بودجه ای سه میلیارد تومانی برنامه جاری خود را می بندیم.

کادر فنی نوجوانان با رهبری ست کویچ به کادر جوانان منتقل شده است. داورزنی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ست کویچ جایگزین مصطفی کارخانه در تیم جوانان شده و هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. ما هدایت تیم نوجوانان را به ناصر شهنازی، رحمت نوری و امیرحسین منظمی سپرده ایم. امیدواریم این تغییرات که بر پایه کار علمی و کارشناسی صورت گرفته در نهایت به موفقیت والیبال ایران بینجامد. در بخش بزرگسالان هم از عملکرد حسین معدنی رضایت کامل داریم. ما در والیبال از بهترین ها استفاده می کنیم و شایسته سالاری در این سیستم حرف اول را می زند.

رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا بازیکن صغرسنی در تیم های نوجوانان و جوانان ما وجود ندارند، گفت: در حال حاضر تیم های پاکی داریم و هرکه در این خصوص دچار شک و تردید است می توانیم چنین چیزی را به اثبات برسانیم. ما در رقابت های 2009 بیش از هشتاد درصد از بازیکنانمان از سلامت سنی برخوردار بودند اما بی تردید در سال 2010 ، صد درصد تیم پاک و سالمی داریم.

محمدرضا داورزنی در پایان در خصوص شایعه مصاحبه با رسانه های بیگانه اظهار داشت: من هرگز با رسانه های خارجی و آنهایی که مخالف جمهوری اسلامی ایران هستند مصاحبه نکرده و نخواهم کرد. من نمی دانم این شایعات از کجا سرچشمه می گیرند با این حال قویا آنها را تکذیب می کنم.