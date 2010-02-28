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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۳

تغییرات گسترده مدیریتی در دانشگاه مفید قم

تغییرات گسترده مدیریتی در دانشگاه مفید قم

معاونان پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مفید قم و مدیران مراکز تحقیقاتی اقتصاد و حقوق اسلامی و تطبیقی این دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام امیر علیزاده به عنوان معاون پژوهشی، حجت الاسلام حسین جعفری فرانی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی، حجت الاسلام مجید حبیبیان به عنوان مدیر مرکز مطالعات اقتصادی و حجت الاسلام سید مصطفی میرمحمدی به عنوان مدیر مرکز مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی دانشگاه مفید قم معرفی شدند.

پیش از این ناصر قربان نیا معاون پژوهشی، سید محمد ضیاء فیروزآبادی معاون دانشجویی و فرهنگی، حجت الاسلام سید ضیاء الدین کیاء الحسینی مدیر مرکز مطالعات اقتصادی و نعمت الله الفت مدیر مرکز مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی دانشگاه مفید قم بودند.

بنیانگذار و رئیس دانشگاه مفید قم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی است و این دانشگاه در سال 1368 تاسیس شد.

کد مطلب 1042434

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