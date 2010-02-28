گمانه تغییررئیس دانشگاه ‌شریف باردیگر قوت گرفت/ روستاآزاد گزینه مطرح

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهراب پور از سال ۱۳۷۶ تا کنون رئیس دانشگاه صنعتی شریف ایران است. ریاست 12 ساله سهراب پور در دانشگاه صنعتی شریف یکی از مصادیق ثبات مدیریت در دانشگاههای کشور است.

زمانی از هادی ندیمی که 20 سال ریاست دانشگاه شهید بهشتی را در کارنامه مدیریتی خود دارد به عنوان شیخ الرئیس دانشگاههای دولتی کشور نام برده می شد اما از اوایل دولت نهم که ندیمی با ریاست دانشگاه خداحافظی کرد سعید سهراب پور دانشگاه صنعتی شریف به عنوان با سابقه ترین رئیس دانشگاههای دولتی کشور در جمع روسای دانشگاهها شناخته می شد.

در طول سالهای پس از 84 گمانه‌های تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف مطرح می‌شد اما سهراب پور همچنان به فعالیت خود ادامه داد. رضا روستا آزاد معاون سهراب پور در دانشگاه صنعتی شریف همواره به عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین سهراب پور مطرح می شد اما این اتفاق هیچگاه به حقیقت نپیوست.

سعید سهراب پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف یکی از روسای موفق دانشگاههای کشور در سالهای اخیر به شمار می رود که توانسته با مدیریت مناسب و تلاش علمی اساتید و دانشجویان این دانشگاه جایگاه صنعتی شریف را در رده بندی دانشگاههای جهان ارتقاء دهد. ضمن اینکه این دانشگاه در تولید علم و تحقیقات کاربردی به ویژه در تحقیقات استراتژیک جایگاه قابل توجهی یافته است.

تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف حتی در ماههای نزدیک به انتخابات دهم ریاست جمهوری که دیگر ماههای پایانی دولت نهم و نزدیک به انتهای مسئولیت محمد مهدی زاهدی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود باز هم مطرح شد اما سید محمد حسینی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم اواخر فروردین ماه 88 با تکذیب گمانه زنی برخی رسانه ها مبنی بر تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف به مهر گفت: "وزارت علوم هیچگونه تصمیمی برای تغییر روسای دانشگاهها تا پایان این دوره به خصوص تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ندارد."

همزمان با حضور کامران دانشجو وزیر کابینه دهم در راس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آغاز روندی دیگر در تغییر روسای دانشگاهها بار دیگر گمانه تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف شنیده می شود و رضا روستا آزاد که در حال حاضر معاون پژوهشی سعید سهراب پور در دانشگاه صنعتی شریف است به عنوان یکی از گزینه های وزارت علوم برای ریاست دانشگاه صنعتی شریف نام برده می شود.

کامران دانشجو پس از گذشت چند ماه از وزارتش به تغییر روسای 8 دانشگاه محقق اردبیلی، تربیت معلم، مجتمع آموزش عالی نیشابور، صنعتی اصفهان، پیام نور، کردستان، شیراز و مراغه اقدام کرده است. اکنون نام دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی دیگر از دانشگاههایی که تغییر ریاست آن توسط کامران دانشجو محتمل است مطرح می شود.

در صورت تغییر ریاست دانشگاه صنعتی شریف، احمد اکبری رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و ملک سلیمانی مهرنجانی رئیس دانشگاه اراک که هر دو از سال 81 تا کنون ریاست این دو دانشگاه دولتی را برعهده دارند به عنوان با سابقه ترین روسای دانشگاههای کشور شناخته می شوند.