به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در جریان بررسیهای کارشناسی اداره کل بازرسی استان قزوین از عملکرد شهرداری یکی از شهرستانهای استان مشخص شد فردی که بدون احراز شرایط مندرج در اساسنامه به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی آن شهرستان منصوب و اداره آن را بر عهده گرفته فاقد شرایط لازم است.

بر اساس این گزارش با پیگیریهای صورت گرفته توسط اداره کل بازرسی استان قزوین نامبرده از سمت خود برکنار و حکم سرپرستی وی توسط رئیس شورای سازمان نیز لغو شد.

جلسه آموزشی رسیدگی به شکایات

دومین جلسه توجیهی آموزشی سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور عصر شنبه در محل سالن اجتماعات اداره کل بازرسی قزوین برگزار شد.

بنابراین گزارش با توجه به راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات جلسه توجیهی آموزشی در مرحله دوم با حضور نمایندگان برخی از ادارات و دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.