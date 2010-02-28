حمید گلناری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: طرح سلامت نوروزی از اول اسفند ماه هر سال تا 15 فروردین ماه سال بعد برای کنترل واحدهای پرفروش مواد غذایی در استان اجرا می‌شود.



وی افزود: در راستای این طرح ودر اقدام ضربتی در سه روز گذشته با استفاده از 40 نفر نیرو و 10 دستگاه خودرو در سطح شهر، عمده ‌فروشی‌ها و مغازه‌های مانند قنادی‌ها، پزندگی‌ها، آجیل فروشی‌ها و خواربارفروشی‌ها ا بازرسی و کنترل شد که بیشترین مواد غذایی جمع ‌آوری شده مواد تاریخ مصرف گذشته فاسد مانند ساندیس، دوغ و نوشابه، مربا، سس و سپس مواد بسته‌بندی شده بدون مشخصات و غیرمجاز مانند نان خرمایی و مواد خارجی غیرمجاز بود.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین تصریح کرد: در این مدت از 833 مغازه بازدید شد که از این تعداد 130 نفر (15درصد کسبه) تحت پوشش بازرسی قرار گرفتند و متخلفان با تنظیم پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

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وی افزود: در این مدت چهار هزار و 878 کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف شد که از این مقدار سه هزار و 307 کیلوگرم مواد کشف شده از بازار قزوین بوده و پنج هزار و 312 کیلوگرم کالا نیز توقیف شده است که پس از استعلام معدوم می شوند.



گلناری اظهار داشت: بسیاری از کالاهایی که در انبارهای سایه و خشک نگهداری می‌شود ظاهری سالم و معمولی دارد به طوری که افراد از روی ظاهر، تاریخ گذشته بودن آن را تشخیص نمی‌دهند از این رو لازم است در خرید مواد غذایی دقت لازم صورت گیرد و پروانه ساخت، پروانه واردات برای مواد غذایی خارجی، آدرس، تاریخ مصرف، ترکیبات و شرایط نگهداری مورد توجه قرار گیرد.

وی از مردم خواست از خرید مواد غذایی بدون مشخصات خودداری کنند و در صورت مشاهده افراد متخلف بازرسان این مرکز را از موارد یاد شده مطلع کنند.

وی با اشاره به نبود اهرم‌های بازدارنده در زمینه تخلفات بهداشتی گفت: ماهانه 200 تا 300 نفر از متخلفان در این بخش به مراجع قضایی معرفی می شود ولی اهرم‌های بازدارنده جوابگو نیست و از طرفی نیز مردم باید در خرید خود دقت داشته و اینگونه مواد غذایی که به لحاظ بهداشتی مورد تأیید نیست را خریداری نکنند.

گلناری ضمن دعوت از مردم برای همکاری با این مرکز گفت: شهروندان می توانند تخلفات مشاهده شده را در ساعات اداری با شماره تلفن 3670110 و در ساعات غیراداری و ایام تعطیل با شماره 3-3680970 مطرح و یا با مراجعه حضوری به مرکز نسبت به انعکاس آن اقدام کنند.