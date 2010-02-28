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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

روستا آزاد در گفتگو با مهر:

تغییر رئیس دانشگاه شریف از دولت نهم مطرح است/ صحبتی با من نشده است

تغییر رئیس دانشگاه شریف از دولت نهم مطرح است/ صحبتی با من نشده است

رضا روستا آزاد معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف درباره گمانه تغییر رئیس این دانشگاه و احتمال انتصاب وی به ریاست این دانشگاه گفت: "بار اولی نیست که شایعه تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف را می شنوم و این شایعات از آغاز دولت نهم مطرح بوده است."

رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: "همیشه شایعاتی از این طرف و آن طرف درباره تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف مطرح شده است و بنده این شایعات را از ابتدای دولت نهم می شنوم اما هیچگاه استناد متقنی نداشته است."

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به اینکه آیا تا کنون وزیر علوم درباره پذیرش ریاست دانشگاه صنعتی شریف به وی پیشنهادی داده است یا خیر گفت: "وزیر علوم در این باره با بنده صحبتی نکرده است."

رضا روستا آزاد علاوه بر حضور در مسئولیت معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی سازمان بسیج اساتید را نیز در سابقه مدیریتی خود دارد.

کد مطلب 1042452

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