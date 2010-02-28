تغییر رئیس دانشگاه شریف از دولت نهم مطرح است/ صحبتی با من نشده است

رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: "همیشه شایعاتی از این طرف و آن طرف درباره تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف مطرح شده است و بنده این شایعات را از ابتدای دولت نهم می شنوم اما هیچگاه استناد متقنی نداشته است."

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به اینکه آیا تا کنون وزیر علوم درباره پذیرش ریاست دانشگاه صنعتی شریف به وی پیشنهادی داده است یا خیر گفت: "وزیر علوم در این باره با بنده صحبتی نکرده است."

رضا روستا آزاد علاوه بر حضور در مسئولیت معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی سازمان بسیج اساتید را نیز در سابقه مدیریتی خود دارد.