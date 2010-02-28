به گزارش خبرنگار مهر، 6 کشتی گیری که از شرکت در رقابت‌های جام یادگار امام (ره) در قم معاف شدند به همراه سه کشتی گیر منتخب این مسابقات در هر وزن در این اردو 15 روزه که در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود، حضور خواهند شد.

البته کادر فنی در اوزان 84 و 120 کیلوگرم چهار کشتی گیر را به اردو دعوت کرده است. این اردو مشترک با شرکت کشتی گیران تیم جوانان برگزار می شود تا آنها با حضور در کنار بزرگسالان برای شرکت در مسابقات مهم پیش رو آماده شوند.

این اردو مرحله اول اردوی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در هند است که اردیبهشت ماه سال آینده در شهر دهلی نو برگزار می شود.

حمید سوریان، محمد قربانی، بشنیجی، علیزاده، قضایی و فقیری از نفرات دعوت شده به این اردو هستند و سامان طهماسبی و مسعود هاشم زاده از کشتی گیران غایب این مرحله از تمرینات هستند که با وجود کسب مقام‌های سوم ودوم وزن‌های 84 و 120 کیلوگرم به اردو دعوت نشده‌اند.