افت تحصیلی دانش آموزان خوزستانی میراثی دیگر از گرد و غبار

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شدت گرد و غبار در خوزستان در برخی روزها به اندازه ای زیاد می شود که فرمانداریها و آموزش و پرورش ناگزیر برای حفاظت از سلامتی دانش آموزان برخی شهرهای خوزستان، کلاسهای درس را تعطیل کنند تا دانش آموزان کمتر در معرض آلودگی این پدیده مخرب زیست محیطی قرار بگیرند.

در هفته گذشته، مدارس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و در هفته جاری روز شنبه به علت شت گرد و غبار تعطیل شدند و اگر تعطیلات پنج روزه دو هفته قبل کشور را به آنها اضافه کنیم به این نتیجه می رسیم که دانش آموزان خوزستانی در این مدت فرصت قرار گرفتن در کوران تحصیل را نداشته و هر چند روزی با مدتی تعطیلی مواجه شده اند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این وقفه هایی که در طول سال تحصیل برای دانش آموزان استان خوزستان به دلایل مختلف به خصوص گرد و غبار به وجود می آید باعث می شود معلم و محصل زمانی را طی کنند تا مجددا در شرایط تحصیل قرار بگیرند.

غلامحسین الهایی افزود: روزهای مفید تحصیل در استان خوزستان به شدت کاهش یافته و پدیده گرد و غبار به شدت این تعطیلات را افزایش داده و در صورت تداوم این پدیده و تعطیلات ناشی از آن، دانش آموزان خوزستان به طرز خطرناکی با افت تحصیل مواجه خواهند و در آینده استان خوزستان از قبل این اتفاقات به شدت ضربه خواهد خورد.

وی تصریح کرد: به غیر از پدیده گرد و غبار که در چند سال اخیر چندین و چند بار مدارس استان خوزستان را به تعطیلی کشانده، گرمای زودرس استان نیز باعث می شود مدارس در استان بسیار جلوتر از سایر استانهای کشور تعطیل شوند به گونه ای که وقتی سایر دانش آموزان کشور آماده امتحان دادن آخر سال در خردادماه می شوند در خوزستان سال تحصیل و امتحانات به پایان رسیده است و دانش آموزان در تعطیلات به سر می برند.

پدیده گرد و غبار در حالی منجر به افت تحصیلی دانش آموزان خوزستان خواهد شد که در زمان حاضر یکی از معضلات استان خوزستان افت تحصیلی و رتبه 28 استان در قبولی در کنکور سراسری دانشگاه ها است که مسئولان استان با تمام توان در حال برنامه ریزی برای حل این مشکل هستند تا آنجا که ماهی یک بار شورای راهبردی آموزش و پرورس استان به ریاست استاندار شرایط ارتقای تحصیلی دانش آموزان استان را بررسی می کند اما پدیده گرد و غبار ظاهرا راه حلی ندارد.

بنابراین تعطیلی مدارس به علت گرد و غبار به شدت باعث افت تحصیلی دانش آموزان استان خواهد شد و باید برای حل این مشکل چاره اندیشی اساسی کرد به خصوص اینکه استاندار خوزستان چند روز قبل به نکته ظریفی در این خصوص اشاره کرد که نشاندهنده بی تاثیری تعطیلات مدارس برای مقابله با تاثیر گرد و غبار بر سلامتی دانش آموزان است. وی در این خصوص گفت: در بررسی به عمل آمده متوجه شده ایم که وقتی مدارس تعطیل می شوند دانش آموزان به جای ماندن در منزل و درس خواندن، در خیابان حاضر شده و به بازی و گردش می پردازند.

با این شرایط در حال حاضر تعطیلی مدارس در روزهای گرد و غبار اجتناب ناپذیر به نظر می رسد اما مسئولان استان و وزارتخانه آموزش و پرورش باید برای تدوام طولانی مدت این پدیده مخرب چاره اندیشی اساسی کنند مثلا باید شرایطی را از نظر فیزیکی و تجهیزاتی در مدارس مهیا کرد که دانش آموزان حتی در روزهای گرد و غبار نیز در کلاس های درس حاضر باشند بدون اینکه گرد و غبار به داخل کلاس ها درس نفوذ کند و این کار با برخی تجهیزات امکان پذیر است.

با توجه به اینکه وزارت امور خارجه در خصوص ترغیب کشورهای منشا گرد و غبار مثل عراق، عربستان، سوریه و اردن منفعل و ناتوان نشان داده و در مدت سه سال اخیر هیچ قدم مثبت و عملی در این خصوص برنداشته است، باید راهکارهایی را برای نجات مدارس خوزستان از تعطیلی های فراوان اندیشید.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز در خصوص چنین راه حلی که تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به کلاس ها نصب شود، عنوان کرد: بی شک چنین طرحی در استان وسیعی مثل خوزستان به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد که تامین آن بسیارسخت است. در استان خوزستان حدود یک میلیون دانش آموز تحصیل می کنند که ایجاد چنین تجهیزاتی تا حدودی سخت خواهد بود.

الهایی افزود: البته در این بین یک نقطه امید وجود دارد و آن انیکه شهرهای شمالی استان خوزستان کمتر دچار این پدیده مخرب می شوند و تعطیلات در مدارس در این شهر بسیار کمتر از شهرهای جنوبی مثل اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر است و می توان این کار را از این شهرها آغاز کرد تا دانش آموزان در روزهای گرد و غبار به جای رفتن به خانه ها در مدرسه به تحصل ادامه دهند.

با توجه به اینکه در خوزستان برای اطلاع رسانی سریع ضعف هایی وجود دارد مشاهده شده که بسیاری از دانش آموزان که کلاس های آنها تعطیل شده است از این امر مطلع نشده و به مدرسه رفته اند و عوارض گرد وغبار را از سر گذرانده اند ولی با مدارس تعطیل مواجه می شوند. یعنی اینکه در این حالت تعطیلی مدارس خیلی موثر نبوده است؛ بنابراین می توان با تجهیز مدارس از تعطیلی آنها در روزهای گرد و غبار جلوگیری کرد.

اما راه حل هایی دیگری در این خصوص وجود دارد که از آن جمله می توان به دایر کردن کلاس های جبرانی در روزهای جمعه و ایجاد کلاس های فوق برنامه اشاره کرد.

الهایی در این خصوص گفت: برای این کار باید هواشناسی فعال تر باشد و پیش بینی های سریع و دقیق تری داشته باشد تا بتوان برای روزهای غیر گرد و غباری و حتی روزهایی که باید بر اثر گرد و غبار، مدارس تعطیل شوند برنامه ریزی کرد و کلاس ها را در روزهای جمعه و تیره برنامه دایر کرد و همچنین برای روزهایی که بر اثر گرد و غبار تعطیل خواهند شد برنامه ای برای دانش آموزان ترتیب داد تا در منزل به درس خواندن مشغول شوند.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که پدیده مخرب گرد و غبار چه بخش هایی دیگری از خوزستان را با مشکل و معضل مواجه خواهد ساخت ولی آنچه مشخص است اگر دانش آموزان یعنی آینده سازان و مدیران فردای استان از بنیه عملی مطلوبی برخوردار نباشند و بان افت تحصیل شدید مواجه شوند نباید انتظار تحول و شکوفایی در استان را برای سال های آینده داشته باشیم به همین دلیل ضروری به نظر می رسد مسئولین وزارتخانه های امور خارجه و آموزش و پرورش برای حل این مشکلات قدم های اساسی و کارسازتری بردارند.پ

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