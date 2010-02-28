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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

اختصاصی مهر/

حکم معاون جدید عمرانی استاندار خوزستان صادر شد

حکم معاون جدید عمرانی استاندار خوزستان صادر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: سرانجام شایعات ماه های اخیر رنگ واقعیت به خود گرفت و معاون عمرانی استاندار خوزستان جای خود را به یکی از گزینه های همیشه مطرح این سمت داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید عباس طباطبایی ظاهرا باید در چند روز آینده دفتر خود را خانه تکانی کند و به خیر الله خادمی، مدیرکل فعلی راه و ترابری استان خوزستان تحویل دهد.

در چند ماه اخیر بحث های فراوانی در خصوص کنار رفتن طباطبایی از سمت معاونت استانداری خوزستان به گوش می رسید تا اینکه خبر رسید پست معاونت عمرانی استانداری خوزستان به نام خیرالله خادمی ثبت شده و از این پس مدیرکل راه و ترابری استان خوزستان باید به عنوان معاون عمرانی به فعالیت خویش در استان ادامه داد.

در این خصوص، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که استاندار خوزستان به عباس طباطبایی گفته که تا پایان سال در استانداری بماند و به کارهای باقیمانده رسیدگی کند ولی طباطبایی اعلام کرده است معنی ندارد وقتی حکم معاون عمرانی جدید صادر شده من در این مکان باقی بمانم.

گفته می شود تا چند روز آینده مراسم تودیع و معارفه معاون عمرانی استانداری خوزستان برگزار می شود.

کد مطلب 1042459

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