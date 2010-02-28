غلامرضا حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "دانشگاه مراغه اکنون با 16 رشته دانشگاهی که چهار رشته آن در مقطع کارشناسی ارشد است فعالیت می کند این درحالیست که 5/4 سال پیش تحت عنوان دانشکده ای با چهار رشته فعالیت می کرد."

رئیس مستغفی دانشگاه مراغه اضافه کرد: دانشگاه مراغه در حال حاضر 39 عضو هیئت علمی تمام وقت دارد که فقط 9 نفر از آنها مربی هستند این درحالیست که دانشکده مراغه 18 عضو هیئت علمی داشت که 15 نفر از آنها مربی بودند و فقط 3 نفر مدرک دکتری داشتند.

حجتی ادامه داد: با توجه به تعداد بورسیه های دکتری دانشگاه مراغه تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه تا 3 سال آینده از 100 نفر می گذرد.

وی با بیان اینکه از 6 ماه گذشته استعفای خود از ریاست دانشگاه مراغه را به وزیر علوم ارائه کرده بوده است افزود: "وزیر علوم پس از 6 ماه با استعفایم موافقت کرد و اکنون به دانشگاه تبریز بازمی گردم و فعالیتهای پژوهشی را دنبال می کنم."

کامران دانشجو وزیر علوم طی حکمی دکتر محمد زاده شکویان را به سمت سرپرستی دانشگاه مراغه منصوب کرده است. تودیع و معارفه رئیس دانشگاه مراغه روز گذشته با حضور دکتر طائب معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد.