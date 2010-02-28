ستاد استقبال از راهیان نور در دانشگاه چمران تشکیل شد

مجتبی مقبلالحسین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: هر ساله از بهمن ماه تا نیمه فرودین ماه راهیان نور در قالب کاروانهای دانشجویی، دانشآموزی، کارکنان دانشگاهها و دیگر اقشار جامعه از سراسر کشور به استان خوزستان سفر میکنند و دانشگاه شهید چمران نیز همگام با دیگر سازمانها و نهادها، با در اختیار قرار دادن بخشی از امکانات خود به این کاروانها تلاش میکند، سفر آنها به خوزستان سفری خاطره انگیز باقی بماند.
مقبلالحسین افزود: بعضی از امکانات دانشگاه شهید چمران اهواز در صورت امکان و پس از تصویب ستاد استقبال در اختیار کاروانهای راهیان نور قرار داده میشود.
وی با اشاره به اینکه معمولا حجم تقاضای کاروانها برای اسکان، تغذیه و ... بسیار بالاست، تصریح کرد: با هماهنگی ستاد تلاش میشود امکانات مورد نیاز و تقاضای راهیاننور تامین شود.
مقبلالحسین خاطرنشان کرد: تا سال گذشته سوله ورزشی در حال ساخت دانشگاه برای اسکان در اختیار راهیان نور قرار میگرفت اما در سالجاری این سوله تکمیل و تجهیز و به دانشکده تربیتبدنی واگذار شده است با این وجود، ستاد تدابیری اتخاذ کرده است تا تسهیلاتی برای اسکان این افراد فراهم شود.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: باید تلاش شود تمام مشکلات سالهای گذشته آسیب شناسی شده و با رفع کمبودها و با انسجام و برنامه ریزی دقیقتر ناهماهنگیهای دورههای گذشته برطرف شود و با انجام کارهای فرهنگی در اردوی راهیان نور، فرهنگ دفاع مقدس را به جوانان انتقال دهیم.
وی اردوهای راهیان نور را بستری مناسب برای آشنایی دانشجویان با فرهنگ دفاع مقدس دانست و گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان محل حضور بسیاری از رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس و مرکز پشتیبانی جنگ، این افتخار را دارد که همچون سالهای گذشته میزبان کاروانهای راهیان نور از دیگر استانهای کشور باشد.
