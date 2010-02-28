  1. استانها
  2. خوزستان
۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

ستاد استقبال از راهیان نور در دانشگاه چمران تشکیل شد

ستاد استقبال از راهیان نور در دانشگاه چمران تشکیل شد

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد راهیان‌نور دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ستاد استقبال از کاروانهای راهیان نور در دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل شد.

مجتبی مقبل‌الحسین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: هر ساله از بهمن ماه تا نیمه فرودین ماه راهیان نور در قالب کاروان‌های دانشجویی، دانش‌آموزی، کارکنان دانشگاه‌ها و دیگر اقشار جامعه از سراسر کشور به استان خوزستان سفر می‌کنند و دانشگاه شهید چمران نیز همگام با دیگر سازمان‌ها و نهادها، با در اختیار قرار دادن بخشی از امکانات خود به این کاروان‌ها تلاش می‌کند، سفر آنها به خوزستان سفری خاطره انگیز باقی بماند.

مقبل‌الحسین افزود: بعضی از امکانات دانشگاه شهید چمران اهواز در صورت امکان و پس از تصویب ستاد استقبال در اختیار کاروان‌های راهیان نور قرار داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه معمولا حجم تقاضای کاروان‌ها برای اسکان، تغذیه و ... بسیار بالاست، تصریح کرد: با هماهنگی ستاد تلاش می‌شود امکانات مورد نیاز و تقاضای راهیان‌نور تامین شود.

مقبل‌الحسین خاطرنشان کرد: تا سال گذشته سوله ورزشی در حال ساخت دانشگاه برای اسکان در اختیار راهیان نور قرار می‌گرفت اما در سال‌جاری این سوله تکمیل و تجهیز و به دانشکده تربیت‌بدنی واگذار شده است با این وجود، ستاد تدابیری اتخاذ کرده است تا تسهیلاتی برای اسکان این افراد فراهم شود.
 
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: باید تلاش شود تمام مشکلات سال‌های گذشته آسیب شناسی شده و با رفع کمبودها و با انسجام و برنامه ‌ریزی دقیق‌تر ناهماهنگی‌های دوره‌های گذشته برطرف شود و با انجام کارهای فرهنگی در اردوی راهیان نور، فرهنگ دفاع مقدس را به جوانان انتقال دهیم.

وی اردوهای راهیان نور را بستری مناسب برای آشنایی دانشجویان با فرهنگ دفاع مقدس دانست و گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان محل حضور بسیاری از رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس و مرکز پشتیبانی جنگ، این افتخار را دارد که همچون سال‌های گذشته میزبان کاروانهای راهیان نور از دیگر استان‌های کشور باشد.

کد مطلب 1042462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها