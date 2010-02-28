عزیز ارشم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: براساس ارزیابی‌های به‌ عمل آمده توسط دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، این مرکز با توجه به انجام فعالیت‌های متعدد و ارزشمند پژوهشی در زمینه تالاب‌ها موفق به‌ دریافت تقدیرنامه و کسب عنوان نخست تالاب در سال‌جاری در بخش علمی شد.

وی به فعالیت‌های مرکز در خصوص تالاب‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: فعالیت‌های علمی مرکز در خصوص تالاب‌ها به صورت عمده در دو بخش تحقیقات منابع طبیعی و علوم دامی این مرکز صورت می‌گیرد که شامل اجرای بیش از 19 طرح تحقیقاتی تحت عنوان شناسایی، حفظ و نگهداری پوشش‌های گیاهی تالاب‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین ارزش‌ غذایی و راهکارهای بهره ‌برداری بهینه از تالاب‌های استان خوزستان در تغذیه دام، معرفی گونه‌های گیاهی جدید و کمیاب برای فلور آبزی ایران و حفظ و نگهداری آنها در مجموعه هرباریوم غنی مرکز، نگارش و انتشار کتاب فلور خوزستان به‌عنوان یکی از غنی‌ترین مرجع‌های گیاه ‌شناسی به ‌ویژه در تالاب‌ها و حوزه‌های آبخیز استان بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد: تالاب‌ها از نظر پوشش گیاهی، آبزیان و جلوگیری از حرکت شن‌های روان به ‌ویژه در مناطق خشک، بر شرایط اقلیمی و زندگی انسان‌ها، گیاهان و جانوران گوناگون تأثیر مستقیم دارند و یکی از مهمترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و منابع تأمین آب و غذای آنان به ‌شمار می‌رود.

