امنیت و خدمات میهمانان نوروزی در خوزستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد جعفر حجازی شامگاه گذشته در سومین جلسه ستاد نوروزی استان به پتانسیلهای مطلوب فرهنگی، تاریخی، معنوی و گردشگری استان اشاره کرد و افزود: حضور گردشگران دراستان خوزستان در تعطیلات نوروزی با توجه به آب و هوای مناسب چشمگیر است، بنا براین باید همه برنامه ریزیها برای اسکان مناسب بیشترین مسافران انجام شود.

وی علاوه بر بررسی توانایی اقامتگاه ها و مدارس برای پذیرش میهمانان نوروزی بر شناسایی محلهای مناسب و توسعه خدمات برای ایجاد کمپینگ تاکید کرد و افزود: نظافت و روشنایی و امنیت محلهای کمپینگ باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و تا حد امکان اطراف این محلهای اسکان یک حایل ایجاد شود تا هم از ورود حیوانات ولگرد به این محلها جلوگیری شود و هم از صدای اطراف کاسته شود تا بتوان آسایش را برای مسافران تامین کرد.



رئیس ستاد نوروزی خوزستان با بیان اینکه تمام نقاط ضعف و امنیتی باید حل و نقاط قوت تقویت شوند، تصریح کرد: میهمانان نوروزی نه تنها از لحاظ اقتصادی باعث رونق استان می شوند بلکه مبلغ و اشاعه دهنده فرهنگ و آداب و رسوم مردم خوزستان در استانهای دیگر هستند.

استاندار خوزستان همچنین از ایجاد محدودیت ترافیکی برای تردد خودروهای سنگین در بعضی از محورهای استان خبر داد و اداره راه و ترابری استان را مکلف به حفظ نظافت حاشیه راه ها و ایجاد تابلوهای راهنمایی مسافران کرد.

