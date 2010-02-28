حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بابلسر اظهار داشت: مازندران دارای ظرفیت و پتانسیلهای شیلاتی بسیار بالایی است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 80 درصد منابع شناسایی شده توسعه پرورش ماهیان گرمابی استان از حالت بالقوه به بالفعل و 70 درصد ظرفیت شناسایی شده منابع سردآبی استان نیز از بالفعل شده اند.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه باید افزایش عملکرد در واحدهای تولیدی شیلاتی را با استفاده از تکنولوژی های جدید داشته باشیم، تصریح کرد: در حال حاضر 73 درصد کیلکا استانهای شمالی در مازندران تولید می شود.

حبیب نژاد با بیان اینکه 49 درصد ماهی استخوانی در دریای خزر تولید می شود یادآور شد: 34 درصد خاویار شمال کشور را مازندران تولید می کند و 20 درصد ماهیان پرورشی کل کشور از مازندران تولید نسل می کند.

وی با اعلام این مهم که مازندران در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی رتبه نخست کشور را دارد، افزود: این استان رتبه دوم کشور پرورش ماهیان سردآبی را به خود اختصاص داده است.

وی مجموع تولیدات شیلات استان در سال جاری را 70 هزار تن اعلام کرد و افزود: به طور متوسط سالانه چهار هزار تن افزایش ظرفیت شیلاتی طی سالهای برنامه چهارم در استان داشتیم.

حبیب نژاد تاکید کرد: در 11 ماهه اخیر حدود هزار و 700 تن از آبزیان به ارزش پنج میلیون دلار از مازندران به خارج کشور صادر شده که باید در این زمینه تلاش های جدی تری صورت گیرد.