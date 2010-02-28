پروژه 100 هکتاری پرورش ماهیان خاویاری راکد مانده است

سید مهدی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: سازمان شیلات حدود هشت سال پیش در بندر کیاشهر پروژه ای تحت عنوان پرورش ماهیان خاویاری در زمینی به وسعت 100 هکتار زمین ایجاد کرد که متاسفانه سالیان سال این پروژه غیر فعال است.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری های فراوان، اخیرا وزیر جهاد کشاورزی دستور واگذاری این پروژه بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی را داده اند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر همچنین از استاندار گیلان خواست برای احیای این پروژه مهم اقتصادی عنایت ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: برای احیای شیلات استان گیلان باید بندر کیاشهر به عنوان شهرک تولید ماهیان خاویاری در کشور تعریف شود چرا که پرورش ماهیان خاویاری در استان ضمن ارزش افزوده بالا به لحاظ کاهش نرخ بیکاری در منطقه بسیار موثر است.

صادق همچنین یاد آورشد: در حاشیه دریای خزر و رودخانه سپید رود در محدوده بندر کیاشهر یک هزار و 700 هکتار زمین بلا استفاده رها شده است و سازمان حفاظت محیط زیست مانع هرگونه فعالیت در این منطقه می شود که باید چاره اندیشی اساسی در این زمینه انجام شود.