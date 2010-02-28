مشکل آب زراعی کشاورزان باید در برنامه زمان بندی پنج ساله حل شود

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکل کم آبی زمینهای زراعی کشاورزان اشاره کرد و افزود: در کل کشور 130 سد و در استان گیلان یک سد بزرگ بخش عمده ای از زمینهای کشاورزی را آبرسانی می کند.

وی در ادامه به جبران کمبود ها و آماده کردن فضای شهرستان برای پذیرای از مهمانان نوروزی اشاره کرد و اظهارداشت: ورودی شهرها و روستاهای شهرستان وضعیت خوبی ندارد از اینرو کلیه کند و کاریهای، لکه گیریها و سایر مشکلات باید هرچه سریعتر رفع شود.

فرماندار لنگرود همچنین گردشگری را یکی از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر دانست و افزود: این صنعت نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می ‌کند.

وی گفت: در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور است و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده و موجب اشتغالزای، ایجاد درآمد و همچنین باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌ شود.

وی به موقعیت گردشگری شهرستان لنگرود اشاره کرد و یاد آور شد: تالاب بین المللی کیا کلایه، پارک فجرساحل چمخاله، منطقه لیلا کوه، پارک جنگلی خرما، پارک جنگلی بلوردکان، منطقه ییلاقی هلودینت، باغات چای پارک جنگلی مریدان، استخر ملاط، غار لیلرود، پل خشتی لنگرود، خانه های منجم باشی، قلعه رزین، پل آجری بلورکان، بافت تاریخی شهر لنگرود و مجموعه دریابیگی از عمده ترین مناطق گردشگری این شهرستان است.