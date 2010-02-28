رئیس یکی از بانکهای اهواز به اتهام اختلاس بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، مهدی صادقی با تایید این خبر اظهار داشت: با شکایت یک شاکی خصوصی که بدون دریافت تسهیلات ازدواج از بانک، برای وی اخطاریه بازپرداخت اقساط آمده بود، پرونده تشکیل و تحقیقات آغاز شد.

وی افزود: با همکاری بانک مربوطه مشخص شد "احمد. ط" که در دو شعبه از بانکهای اهواز مشغول به کار بود با جعل اسناد و مدارک اقدام به دریافت تسهیلات به نام دارندگان حساب از این بانک می کرد که در این مدت وی موفق به 142 فقره اختلاس شده بود.

صادقی ادامه داد: متهم با دریافت تسهیلات ازدواج و مسکن پنج، 10، 12 و 18 میلیون تومانی از بانک مقداری از آن را خود برداشت می کرد و مقداری را به دوستان نزدیکش که در امر ساخت و ساز فعالیت دارند، داده بود.

وی تصریح کرد: نامبرده هم اکنون به اتهام جعل اسناد و اختلاس از بانک با صدور قرار بازداشت در زندان به سر می برد و پرونده در مرحله تحقیقات تکمیلی است.

صادقی با بیان اینکه به دلیل گسترده بودن پرونده هنوز رقم دقیقی از میزان اختلاس متهم در دست نیست، از مردم خواست تا درصورت مواجه شدن با موارد مشابه مراتب را به اطلاع این شعبه برسانند.