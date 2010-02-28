به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بارندگیهای شب و روز شنبه در استان گلستان موجب سرریز شدن آب سد گلستان و آبگرفتگی مناظقی در شهرستانهای گنبد کاووس، بندرترکمن و آق قلا شد. همچنین بارندگیهای اخیر موجب بالا آمدن آب گرگان رود شد که تخلیه مناطق حاشیه این رود در دست اقدام و پیگیری است.

بر اساس اعلام مسئولان آب منطقه ای گلستان، آب سد گلستان در روزهای اخیر چهار برابر مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و سرریز شدن آب این سد شده است.

همچنین از ساکنان حاشیه رودخانه خواسته شد از نزدیک شدن به حاشیه روخانه و سدهای استان خودداری کنند و وسایل ضروری منزل را جابجا کنند.

بارندگیهای هفته گذشته و بالاآمدن سد گلستان موجب آبگرفتگی 1200 هکتار از مزارع پایین دست شده است و تلاش گروههای امدادی، راهداری و مدیریت بحران گلستان برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی از ساعت اولیه بروز بحران تا کنون ادامه دارد.

رودخانه های گلستان نیازمند لایروبی

در عین حال جمعی از حاشیه نشینان رودخانه های گلستان بر لزوم لایروبی رودخانه های منطقه برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی تاکید کردند.

40 شاخه رودخانه با وسعت بیش از دو هزار کیلومتر در استان گلستان جریان دارد که برخی از آنها از جمله گرگان رود و قره سو نیازمند لایروبی هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان با اشاره به سرریز شدن آب سد گلستان 1 گفت: سرریز شدن آب این سد خسارتهای زیادی به مزارع کشاورزی وارد شده است.

رسول حسام افزود: همچنین بالا آمدن آب گرگان رود نیز ادامه دارد و اهالی حاشیه روستا باید به موارد ایمنی توجه کنند و از نزدیک شدن به رودخانه جلوگیری کنند.

وی اظهار داشت: برای پیشگیری از خسارتها در روستاهای حریم گرگان رود به ویژه در روستای خواجه نفس کار اطلاع رسانی خانه به خانه صورت گرفت و نیاز است مردم همکاری بیشتری داشته باشند.

وی عنوان کرد: اهالی روستاهای نصیرآباد، چارقلی و دهمنه نیز از نزدیک شدن به رودخانه جلوگیری کنند و وسایل زندگیشان را جابجا کنند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران گلستان بیان داشت: از زمان بروز آبگرفتگی نیروهای امدادی و گروههای راهداری در مناطق پرخطر مستقر شدند و کار امداد رسانی ادامه دارد.

حسام با تاکید بر لایروبی رودخانه های استان عنوان کرد: برخی رودخانه ها مانند قره سو و گرگان رود نیاز به ساماندهی و لایروبی دارند و احتمال دارد در مدخل رودخانه ها رسوب انباشته شده باشد.

لایروبی رودخانه ها نیازمند اعتبار ملی

وی یادآورشد: برای لایروبی این رودخانه ها نیاز به اعتبار ملی است و باید مسئولان استانی و کشوری در این بخش توجه ویژه ای داشته باشند.

بالاآمدن آب سدهای گلستان و شرایط نامساعد و آبگرفتگی برخی مناطق استان، موجی از نگرانی را بین اهالی استان ایجاد کرده است.

اهالی منطقه که خاطره خوشی از بروز سیل در سالهای گذشته ندارند، خواهان، تلاش مسئولان و اجرای طرحهای پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارتهای حوادث احتمالی شدند.

سه سد کوچک و بزرگ با ظرفیت 380 میلیون مترمکعب در استان وجود دارد که سدهای وشمگیر، گلستان 1، بوستان، آلاگل، دانشمند از جمله سدهای درحال بهره برداری استان هستند.

سدهای استان بیش از 46 هزار هکتار از اراضی پایین دست را تحت پوشش دارند که با بهره برداری سدهای جدید این مقدار افزایش می یابد و سه سد جدید نیز در استان در دست اجراست که شامل زرین گل، نرماب و چلی لی است که با بهره برداری از آن 44 هزار هکتار از اراضی زیر پوشش قرار می گیرند.