کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع افزون بر 21 میلیارد و 600 میلیون ریال فقره بن کالا و ارزاق عمومی در بین مدد جویان و اقشار تحت پوشش بهزیستی گیلان توزیع می شود.

وی ادامه داد: توزیع این بنها طی سه مرحله 14 روزه صورت می گیرد و اقشار تحت پوشش می توانند با مراجعه به ادارات بهزیستی و مراکزی که توسط بهزیستی شهرستانها تعیین شده نسبت به دریافت بنها اقدام کنند.

مدیرکل بهزیستی گیلان افزود: دریافت کنند گان بن می توانند تا پایان خرداد ماه سال 1389 به فروشگاههای رفاه، اتکا، تعاونی فرهنگیان و مراکز طرف قرارداد آنها مراجعه و کالاهای مورد نظر خود را در یافت کنند.

وی یاد آورشد: در هنگام دریافت بن ارائه اصل شناسنامه و مهمور شدن آن و ثبت شماره کد ملی الزامی است.